Pd | Martina | plurali e unitari | ripartiamo insieme

(Di giovedì 22 marzo 2018) Roma, 23 mar. (AdnKronos) – "Stiamo facendo un percorso molto aperto, ci stiamo confrontando: dai segretari provinciali agli amministratori. Anche ieri abbiamo avuto l'occasione di confrontarci tra di noi, per il Partito Democratico è importante ripartire e si può fare, tutti, un lavoro di ricostruzione". Lo ha detto il segretario reggente Maurizioin un'intervista al Tg2."Penso che le condizioni ci siano tutte, da qui ai prossimi giorni ci muoveremo in questo senso. Noi possiamo essereed, possiamo essere una grande squadra ripartire dal 4 di marzo e sfidare le altre forze politiche sul cambiamento necessario per il Paese", ha concluso.