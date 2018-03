Pd | Martina | passaggio molto delicato per nostro partito

calcioweb.eu

: RT @LegaSalvini: LA CONSOLAZIONE DEL PERDENTE Il reggente dem: 'Il Partito democratico deve far tesoro del passaggio che sta vivendo, sapen… - dishy21 : RT @LegaSalvini: LA CONSOLAZIONE DEL PERDENTE Il reggente dem: 'Il Partito democratico deve far tesoro del passaggio che sta vivendo, sapen… - daveturco : @martina_c98 Ti spiegherò il lungo passaggio filosofico per arrivare a questo ragionamento - Donatello_78 : @VodafoneIT Ho fatto il passaggio a Vodafone e nessuno al punto Vodafone di Martina Franca mi ha avvertito di non u… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “Vorrei riflettere insieme su come condurre insieme illavoro. Non mi sfugge che stiamo dentro unanche per il. Dovete farvi carico e dobbiamo farci carico di un lavoro unitario e plurale, consapevoli della delicatezza del momento che stiamo vivendo. Siamo nelle condizioni di ripartire di rilanciare, di fare battaglie in parlamento su questioni decisive per gli italiani”. Lo ha detto Maurizioalla riunione dei gruppi Pd. L'articolo Pd:persembra essere il primo su CalcioWeb.