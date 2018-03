Pattinaggio di figura | Mondiali 2018 | Anna Cappellini e Luca Lanotte a caccia del podio

oasport

: Sono iniziati i Mondiali di pattinaggio di figura #WorldFigure. Alle 17.30 ci sarà la cerimonia di apertura mentre… - ComuneMI : Sono iniziati i Mondiali di pattinaggio di figura #WorldFigure. Alle 17.30 ci sarà la cerimonia di apertura mentre… - Coninews : L'attesa è finita! Da domani i migliori pattinatori di tutto il mondo saranno a Milano per i Mondiali di pattinaggi… - SuzukiIT : #Suzuki è Main National Partner dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di #Figura 2018! #suzukisport #worldfigure -

(Di giovedì 22 marzo 2018)nella giornata di domani scenderanno sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago per la short dance dei Campionati del Mondo didi, quest’anno in scena nella loro Milano. Persarà decisamente una delle gare più importanti della carriera: le assenze dei fratelli americani Maia e Alex Shibutani, oltre che quella della coppia russa formata da Ekaterina Bobrova e Dmitri Soloviev, hanno di fatto aperto una voragine che potrebbe consentire ai danzatori azzurri un meritato piazzamento di lusso sul. Per raggiungere l’importante obiettivo la coppia avrà bisogno fin da subito di partire con il piede giusto a cominciare dal primo segmento di gara. Dopo una serie di competizioni in cui gli atleti azzurri nella short dance hanno ricevuto un giudizio non entusiasmante da parte della giuria, complice una coreografia e una ...