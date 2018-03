Pattinaggio artistico | Mondiali 2018 | free skating coppie La startlist e l’ordine di

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : short program maschile. La startlist e l’ordine di esibizione. Tutti gli orari : Il programma corto maschile aprirà la seconda giornata dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, organizzati sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. L’Italia potrà contare sul campione nazionale, il diciannovenne Matteo Rizzo, mentre i favoriti per le medaglie saranno il giapponese Shoma Uno, lo statunitense Nathan Chen ed il cinese Jin Boyang. 10:05:00 – Warm-up Group 1 10:12:00 10:12:30 ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : Aljona Savchenko e Bruno Massot al comando dopo lo short. Quinto posto per Della Monica-Guarise : dopo il programma corto del singolo femminile, terminato con la prima posizione provvisoria di Carolina Kostner, la prima giornata dei Campionati del Mondo di Pattinaggio artistico a Milano si è conclusa con lo short program delle coppie di artistico. I Campioni Olimpici Aljona Savchenko e Bruno Massot si trovano al momento al comando Della classifica dopo aver pattinato un programma eccellente, eseguendo tra gli altri elementi un maestoso ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : riviviamo lo short program di Valentina Marchei e Ondrej Hotarek : Leggermente contratto lo short program di Valentina Marchei e Ondrej Hotarek ai Campionati del Mondo di Milano. I pattinatori allenati da Franca Bianconi sono stati autori di una buona performance complessiva impreziosita da un bellissimo triplo salchow in parallelo, viziata però da una sbavatura nel triplo twist (leggermente frenato e giudicato con un grado di esecuzione negativo) e nel triplo flip lanciato atterrato con un lieve step out di ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Carolina Kostner può sognare addirittura l’oro? Zagitova super-favorita - ma… : Il meraviglioso programma corto pattinato questo pomeriggio da Carolina Koster, attualmente in prima posizione davanti ad Alina Zagitova e Satoko Miyahara, apre indubbiamente degli scenari inediti e impensabili fino a questa mattina. La pattinatrice altoatesina infatti, pattinando un programma libero senza commettere errori esattamente come fatto nel corto, potrebbe addirittura aspirare alla medaglia più pregiata, quella d’oro. Tutto ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 – Carolina Kostner : “Ho sentito affetto e calore - pubblico appagante. Mi godo il momento” : Carolina Kostner è in testa ai Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico dopo il programma corto. L’altoatesina ha confezionato un esercizio davvero eccezionale e ha incantato il Mediolanum Forum di Milano riuscendo a ottenere 80.27 e a battere addirittura Alina Zagitova, Campionessa Olimpica in carica. La 31enne azzurra era davvero estasiata al termine della prova e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “La ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : il capolavoro firmato Carolina Kostner. Tutte ai suoi piedi dopo lo short : Superlativo. Non esistono altri aggettivi in natura per descrivere il meraviglioso short program di Carolina Kostner, attualmente in prima posizione ai Campionati del Mondo di Milano davanti alla Campionessa Olimpica Alina Zagitova e la giapponese Satoko Miyhara. In fase di presentazione lo avevamo rimarcato più volte. Una Carolina Kostner perfetta in ogni aspetto non può far altro che mettere pressione alle avversarie. In questo caso scendere ...

Pattinaggio artistico - Carolina Kostner sei una DEA! Pazzesco primo posto ai Mondiali di Milano dopo il corto - Zagitova alle spalle! : Una vera Regina del Ghiaccio, una meraviglia divina capace di riempire il Mediolanum Forum di mercoledì pomeriggio, una Fata in grado di volare verso i massimi sistemi celestiali, un’icona del Pattinaggio, un monumento incrollabile in grado di emozionare i cuori di tutta una Nazione, di far ribollire il ghiaccio e di fare piangere di gioia tutto il pubblico. Semplicemente Carolina Kostner che ha confezionato l’ennesima magia di una ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : quando gareggia Carolina Kostner nel libero? Data - programma e orario : Carolina Kostner tornerà sul ghiaccio venerdì 23 marzo per eseguire il suo programma libero ai Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico: potrebbe essere l’ultima gara della favolosa carriera della Regina del Ghiaccio, ormai prossima a dare l’addio anche se non ha dato annunci ufficiali. La gardenese, di fronte al pubblico del Mediolanum Forum di Milano, andrà a caccia di una nuova magnifica impresa: vuole provare ad agguantare la ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner - la Regina vuole incantare Milano! Guida Tennell. Brava Leccardi : è in finale! Marchei-Hotarek per sognare tra le coppie! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (mercoledì 21 marzo). Si accendono i riflettori al Mediolanum Forum di Milano, i migliori campioni del Pianeta sono pronti a sfidarsi per andare a caccia delle ambite medaglie. La prima giornata ci regalerà lo short program femminile e il programma corto delle coppie d’artistico. Si inizia in mattinata con le ragazze, il clou nel pomeriggio con le ...