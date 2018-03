Pasquale Vitiello | la lettera alla figlia prima di uccidere la moglie Imma

Blastingnews

: RT @GiorgiaMeloni: Ma perché questi vigliacchi che uccidono le proprie compagne o i figli e poi si suicidano non si tolgono di mezzo prima… - LucyMilano92 : RT @GiorgiaMeloni: Ma perché questi vigliacchi che uccidono le proprie compagne o i figli e poi si suicidano non si tolgono di mezzo prima… - a62357262 : RT @GiorgiaMeloni: Ma perché questi vigliacchi che uccidono le proprie compagne o i figli e poi si suicidano non si tolgono di mezzo prima… - OfficinaCrima : RT @GiorgiaMeloni: Ma perché questi vigliacchi che uccidono le proprie compagne o i figli e poi si suicidano non si tolgono di mezzo prima… -

(Di giovedì 22 marzo 2018)dilaVillani con un colpo di pistolatesta, davantiscuola elementare delladi 9 anni,VIDEO - suicidatosi poi a sua volta con la stessa arma - aveva scritto unapropriobambina per cercare di spiegare qualcosa che, in realta', non ha una spiegazione. Le righe scritte di suo pugno da #sono state ritrovate in casa sua da chi sta indagando sul caso avvenuto a #Terzigno, in provincia di Napoli. L'uomo parlaLisa di una situazione ormai diventata insostenibile, per lui, come se non ci fosse una via d'uscita se non quella di fare del male ae poi a se stesso: Quando sarai grande, capirai. Difficile, per non dire impossibile, che accada. E forse per la bimba sarebbe meglio riuscire a dimenticare più che tentare di capire. E poi, cosa c'è veramente da capire? Tutto sembra ...