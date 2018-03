Parti record alla Malzoni | nati 11 bambini in un solo giorno

Bologna - città dei record nerazzurri Ma stavolta l'Atalanta deve riPartire : Bologna, la città dei record nerazzurri. Sotto le due torri, l'Atalanta si è abituata a festeggiare: le due strisce vincenti più lunghe della storia, nella massima serie, sono state completate proprio ...

Un record per riPartire. Toro - l'export tira di più : Domani a Verona caccia al 7º risultato di fila fuori casa: non accade dal '79 La sconfitta contro una Juve spuntata e imbottita di seconde linee, incassata senza mai impensierirla per davvero, ha ...

Corto danza : Cappellini-Lanotte ottimi quinti con record italiano : "In Partita fino in fondo" : Nuovo record del mondo nel programma Corto della danza sul ghiaccio: 83.67 punti per Tessa Virtue e Scott Moir! ??? #FigureSkating #PyeongChang2018 #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/qgrVMHysxC - ...

Allegri tocca le 200 Partite alla guida della JuveTra record e primato - ma occhio a… Simeone : Allegri tocca le 200 partite alla guida della JuveTra record e primato, ma occhio a… Simeone L’allenatore toscano festeggia un traguardo forse impensabile dopo l’ingaggio nell’estate del 2014. Lo attende però un esame tosto Continua a leggere L'articolo Allegri tocca le 200 partite alla guida della JuveTra record e primato, ma occhio a… Simeone sembra essere il primo su NewsGo.