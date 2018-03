Parlamento | Renzi | proposta tocca a M5S e centrodestra | saranno in grado?

Pd - ora il ribaltone arriva in Parlamento : Renzi perde la maggioranza nei gruppi : Sulle orme dell'abate Martino, Matteo Renzi sembra destinato a finire come il celebre motto per un punto Martin perse la cappa. Sì, perché mentre l'ex leader è concentrato a infilare le dita negli ...

Salvini all'EuroParlamento : 'Mai al governo con Renzi' : Matteo Salvini all'Europarlamento spiega il programma della Lega e del governo che si augura di guidare in Italia. 'Mai con Renzi, se qualcuno pensa di poter escluderci ha sbagliato a capire', ...

In Parlamento i renziani in maggioranza : il 60% degli eletti Pd sono fedelissimi del segretario : Nella prossima legislatura, sia alla Camera che al Senato, il gruppo parlamentare del Pd sarà costituito per il 60% da fedelissimi di Matteo Renzi, confermando la prevedibile ipotesi uscita già quando vennero diffuse le liste dei candidati lo scorso gennaio.Continua a leggere

Il 60% del Pd in Parlamento è renziano. Un'analisi - nome per nome : Il Partito democratico alle Camere parla sempre di più toscano con forte accento fiorentino: le truppe renziane sono la stragrande maggioranza degli eletti, circa il 60%, come ampiamente prevedibile dopo la notte delle liste del 26 gennaio, quando l'ala orlandiana del partito, assieme a quella guidata dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, battagliò fino alle prime ore del mattino pur di vedere riconosciuta la ...

Il nuovo Parlamento si tinge di giallo. Renzi - dimissioni congelate. Rebus per Mattarella : Il segretario del Pd: sconfitta chiara, apriamo pagina nuova. Non un reggente ma un segretario eletto dalle primarie. Spoglio quasi terminato per Senato e Camera.

[Il retroscena] Salvini al bivio - al governo con il Pd di Renzi nella grande coalizione o in Parlamento sarà il caos : Rappresenterò il made in Italy nel mondo, l'italian style". Impossibile, gli fa eco il leader di Fi : "La Meloni ha una forza politica che ha il 5% dei voti totali, Salvini ha il 15%, noi siamo al 18%...

Il collegio fa paura. Renzi in pressing sui ministri : non scelgano solo il proporzionale. Niente Parlamento a chi non ha versato 'le tasse' ... : "La certezza del posto ce l'ha solo chi prende voti sul collegio. Seggi sicuri non ce ne sono...". Matteo Renzi dice in direzione nazionale che la forza del Pd per le elezioni di marzo deve essere far ...

