Parla Casini e diventa primo trending topic su Twitter

Parlamento : Casini - stimo Romani ma voterò in linea con mio gruppo : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “A Paolo Romani posso dare un giudizio impeccabile per come ha fatto il capogruppo del centrodestra in Parlamento ma evidentemente voterò in linea con il mio gruppo parlamentare’. Lo ha detto Pier Ferdinando Casini a Otto e mezzo. L'articolo Parlamento: Casini, stimo Romani ma voterò in linea con mio gruppo sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni - sopresa : il nuovo Parlamento è quello più giovane e con più donne della storia. Ci sarà ancora Casini - 35 anni dopo : La XVIII legislatura sarà quella con l’età media più bassa (44 anni alla Camera, 52 al Senato) e la percentuale di deputate più alta della storia con un 34,62 per cento (10 anni fa erano la metà) Un rinnovamento anche nei volti, dato che circa il 65 per cento dei parlamentari sono cambiati rispetto alla legislatura precedente. E’ l’identikit del nuovo Parlamento tracciata dall’osservatorio civico OpenPolis nel rapporto Tre poli ...

Elezioni : Casini eletto al Senato - decima legislatura e decano Parlamentari : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – decima legislatura consecutiva per Pier Ferdinando Casini, approdato in Parlamento per la prima volta alla Camera nella nona, nel 1983, e ora eletto al Senato nel collegio di Bologna con il 33,12 per cento. Sarà il decano dei parlamentari. Più anziano di lui solo il Presidente emerito della Repubblica e Senatore a vita Giorgio Napolitano, che approdò in Parlamento alla Camera per la prima volta nella seconda ...

Pier Ferdinando Casini - Renato Farina : ancora in Parlamento - il volpone non finisce in pellicceria : Questa è una bella storia, anche se non parrà tale a circa 59 milioni e 999mila italiani. Non dispiacerà certo agli altri mille, alti papaveri della finanza e dell'economia. Ma soprattutto per uno, Casini, è davvero fantastica. In essa c'è tutta la morale della classe politica italiana, che in prima, seconda o terza repubblica non cambia mai. La scorsa estate si ...