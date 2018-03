Pari opportunità | un video per combattere la discriminazione

Geologi : il 22 marzo il Convegno su uguaglianza e Pari opportunità sul lavoro : La Commissione pari opportunità (CPO) del Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, con il patrocinio della Fondazione Centro Studi del CNG e della Federazione Europea dei Geologi e in collaborazione con la Consigliera Nazionale di parità e il Consiglio Nazionale Forense, il seminario formativo dal titolo “uguaglianza, pari opportunità e Principio di Non Discriminazione” che si terrà venerdì 23 marzo, dalle ore 9:00 alle 13.30, a Roma presso la ...

COMMISSIONE Pari OPPORTUNITA' - Lunedì 19 marzo alle 15 nella sala degli Arazzi della residenza municipale : Illustrazione dei progetti 'll profilo di salute di bambini/e, ragazzi/e di Ferrara' e 'Nuova carta dei diritti della bambina' 16-03-2018 / Giorno per giorno La COMMISSIONE PARI Opportunità - ...

"8 marzo e oltre" : le iniziative in umbria del centro regionale Pari opportunità : Lo spettacolo, che andrà in scena mercoledì 28 marzo alle ore Presso il Teatro Secci - CAOS di Terni, racconta la storia di Irina Lucidi, tristemente nota alla cronaca: Irina è una donna alla quale ...

8 marzo - manifestazioni ed eventi da Milano a Roma. Mattarella : “Pari opportunità contro le disuguaglianze” : Tanti cortei nelle città italiane, da Milano a Napoli, per manifestare contro il divario salariale e per la parità di genere e i diritti. E in occasione della giornata internazionale della donna Sergio Mattarella insiste: “Ogni energia va profusa per prevenire e impedire che le donne diventino il bersaglio dell’odio e del risentimento“. Per il il presidente della Repubblica molestie e violenze contro le donne sono inaccettabili e ...

Narni - 8 Marzo : La commissione Pari opportunità parla dei 70 anni della Costituzione : Narni "La Costituzione italiana compie 70 anni: il cammino delle donne" è il titolo dell'iniziativa della commissione Pari opportunità del Comune di Narni che, in collaborazione con il liceo delle ...

Pari opportunità : Messina aderisce a Patto comuni contro violenza di genere : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - Anche Messina aderisce al “Patto dei comuni per la Parità e contro la violenza di genere”. L’iniziativa discende dagli incontri nazionali a cui l’assessore alle Pari opportunità, Nina Santisi, ha preso parte, organizzati dall’ANCI per la costruzione, condivisione e sott

Pari opportunità : Messina aderisce a Patto comuni contro violenza di genere : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) – Anche Messina aderisce al ‘Patto dei comuni per la Parità e contro la violenza di genere”. L’iniziativa discende dagli incontri nazionali a cui l’assessore alle Pari opportunità, Nina Santisi, ha preso parte, organizzati dall’ANCI per la costruzione, condivisione e sottoscrizione del Patto. “Il documento impegna enti ed istituzioni, a porre in essere azioni ed iniziative ...

Pari opportunità Dalla Regione Campania un Piano per 26 - 5 milioni di euro. : ... entro il 2020 è previsto che solo nel nostro Paese ci saranno circa 150.000 posti di lavoro vacanti nell'ambito STEM , scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, , una vera e propria occasione ...

VITTORIO LORENZO TUMEO "L'attualità dell'inattuale". L'attualità di Eschilo tra politica - immigrazione e Pari opportunità : "Attraverso questa tragedia afferma VITTORIO TUMEO mi è stato possibile comprendere molte sfaccettature del mondo di oggi, coglierne personaggi, segni e significati che prima mi erano sfuggiti. Penso,...

A Riccione anche le Pari opportunità sono un enigma politico : Qualche 'spiffero' riferito ad alcune difficoltà interne a Patto Civico lo si è raccolto ultimamente nei corridoi della politica Riccionese, anche per quanto riguarda la mancanza di costanza nell'...

Napoli - avvocati al voto per il Comitato Pari Opportunità : avvocati di nuovo alle urne. Questa volta bisognerà eleggere i componenti del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli avvocati di Napoli. Le elezioni si terranno il 20 e il 21 febbraio presso la ...

Commissione Pari opportunità - ancora pochi giorni per presentare le candidature : Mancano pochi giorni (31 gennaio) alla scadenza dell'avviso pubblico per il rinnovo della Commissione per le pari opportunità, che è stata istituita dall'amministrazione Tambellini nel 2013, con lo ...

Monserrato - il consiglio approva il regolamento per le Pari Opportunità : ... la partecipazione delle donne alla vita sociale, culturale, economica, politica ed amministrativa del Comune della città di Monserrato.'

Pari opportunità - manifestazione d'interesse per il tavolo permanente : Si è svolta la prima assemblea provinciale del Movimento giovanile della sinistra 3 Contatori idrici, il Pd risponde al sindaco Cuffaro 4 Pari opportunità, manifestazione d'interesse per il tavolo ...