Pallanuoto femminile | Europa Cup 2018 | Ungheria-Russia 9-11 Partita fin troppo fisica

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Italia irriconoscibile - il Settorosa si arrende all’Olanda ai quarti di finale : Pronti, via e subito uno scontro diretto decisivo. Una partita vista e rivista negli ultimi anni nella Pallanuoto femminile: Italia-Olanda. In quel di Pontevedra il match era valido per i quarti di finale di Europa Cup 2018: ad aggiudicarselo sono le Orange che vincono per 8-6 e volano in semifinale, dove affronteranno sabato la Grecia. Per le azzurre, al termine di un incontro giocato in modo irriconoscibile, a lunghi tratti ad inseguire le ...

LIVE Pallanuoto femminile - Italia-Olanda Europa Cup in DIRETTA : il Setterosa si gioca l'accesso in semifinale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, sfida dei quarti di finale dell'Europa Cup di Pallanuoto femminile 2018. Le azzurre vanno a caccia della semifinale, puntano ovviamente al risultato grosso in questa nuova competizione a livello continentale, che vede ovviamente al via tutte le migliori nazionali a livello europeo. Vincere oggi significherebbe affrontare sabato alle 18.45 nel penultimo atto la Grecia.

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Italia-Olanda. Orario d’inizio e come seguirla in tempo reale. Il programma completo : L’attesa è terminata: oggi tocca alle azzurre scendere in acqua a Pontevedra, in Spagna, per i quarti di finale della Super Final di Europa Cup di Pallanuoto femminile. Olanda-Italia è la sfida tra due potenze del Vecchio Continente di questo sport: la prima ha chiuso al secondo posto il girone di qualificazione giocato in casa, alle spalle della Spagna ma davanti alla Russia, pur avendo pareggiato con entrambe le formazioni; il Setterosa, ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : le favorite della competizione. La Spagna vuol sfruttare il fattore campo - Italia outsider di lusso : “Sei personaggi in cerca d’autore“: potrebbe rivelarsi vincente l’accostamento all’opera pirandelliana per definire la Super Final di Europa Cup di Pallanuoto femminile. Sei squadre che si presentano praticamente sullo stesso livello, almeno per quanto mostrato un mese e mezzo fa in fase di qualificazione. Certamente Spagna e Grecia partiranno avvantaggiate dal dover disputare una gara in meno delle avversarie, ma ...

Pallanuoto femminile - Final Six Europa Cup 2018 : quando gioca il Setterosa? Programma - orari e tv dei quarti contro l’Olanda : Una sfida da dentro o fuori: è ciò che attende subito le azzurre in acqua a Pontevedra, in Spagna, per i quarti di Finale della Super Final di Europa Cup di Pallanuoto femminile. Olanda-Italia è la sfida tra due potenze del Vecchio Continente di questo sport: la prima ha chiuso al secondo posto il girone di qualificazione giocato in casa, alle spalle della Spagna ma davanti alla Russia, pur avendo pareggiato con entrambe le formazioni; ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : verso Olanda-Italia. In palio la semifinale contro la Grecia : Un classico della Pallanuoto europea in rosa, che ha sempre regalato sfide equilibrate ed emozionanti, decise spesso dai tiri di rigore: questa è Olanda-Italia, sfida che, a Pontevedra, in Spagna, domani alle 17.00 mette in palio un posto in semifinale contro la Grecia nella Super Final dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile. Le nostre avversarie hanno chiuso al secondo posto il girone di qualificazione giocato in casa, alle spalle della ...

Pallanuoto femminile - decise le sedi delle Final Four di Eurolega e Trofeo LEN. Catania e Padova giocheranno in trasferta : La LEN, massimo organismo europeo del nuoto, ha ufficializzato le sedi delle Final Four delle competizioni continentali per club di Pallanuoto femminile che si terranno nel mese prossimo. L’ultimo atto dell’Eurolega si terrà il 20 e 21 aprile, mentre l’atto conclusivo del Trofeo LEN si disputerà il 13 e 14 aprile. Per quanto riguarda il massimo torneo europeo, le quattro squadre qualificate sono Kinef Kirishi (Russia), Ekipe ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Catania ossatura del Setterosa : Già da diversi giorni il CT della nazionale italiana femminile di Pallanuoto, Fabio Conti, ha diramato l’elenco delle atlete convocate per la Super Final di Europa Cup, che si svolgerà a Pontevedra, in Spagna, dal 22 al 24 marzo. In accordo con le direttive LEN, sono 15 le azzurre convocate, anche se in ogni gara ne potranno essere iscritte a referto soltanto 13. L’Italia scenderà in acqua il 22 marzo nei quarti di finale alle ore 17.00 ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della 14a giornata di A1. Roberta Bianconi ammazza il campionato : La quattordicesima giornata del massimo campionato italiano di Pallanuoto femminile ci consegna la definitiva fuga del Catania, che praticamente ora potrà concentrarsi sulla sola Eurolega. Rapallo e Bogliasco accorciano sul Padova nella corsa al secondo posto, che vale la qualificazione diretta alla semifinale Scudetto, mentre Roma e Milano si spartiscono la posta in palio e perdono terreno. Andiamo a scoprire le migliori italiane ...

Pallanuoto femminile - Final Six Europa Cup 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da giovedì 22 a sabato 24 si terrà a Pontevedra, in Spagna, la Final Six dell’Europa Cup di Pallanuoto. L’Italia scenderà in acqua il 22 marzo nei quarti di Finale alle ore 17.00 contro l’Olanda, poi in caso di vittoria, sfiderà la Grecia il 23 alle 18.45, altrimenti giocherà per il quinto posto lo stesso giorno, ma alle ore 17.00. Il 24 spazio alla Finale per il terzo posto alle 12.00 ed alla Finalissima alle 14.00. Dall’altra parte del ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : quattordicesima giornata. Risultati e classifica - vince il Rapallo : Sono solo quattro gli incontri giocati in questa quattordicesima giornata del campionato di A1 femminile di Pallanuoto: da ricordare infatti che qualche giorno fa si era disputato il big match, l’anticipo tra le prime della classe Plebiscito Padova ed Orizzonte Catania. Ad approfittare di questo turno è il Rapallo che vince e si porta in terza piazza. Andiamo a riepilogare i Risultati e la classifica aggiornata. 14^ giornata – sabato ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : Catania scappa via - lotta aperta per il terzo posto : Disputato l’anticipo tra Padova e Catania, terminato 3-8, la Serie A1 di Pallanuoto femminile completa la giornata numero 14 con le restanti tre sfide. Riposa il Messina, che nelle ultime quattro gare dovrà provare ad evitare la retrocessione diretta, mentre è lotta aperta per il terzo posto, con vista sul secondo, occupato dal Padova. La sfida che si preannuncia maggiormente equilibrata è quella tra Roma e Milano, attualmente appaiate a ...