Palermo | minore danneggia bus con coltello | denunciato

calcioweb.eu

: Oggi la firma del protocollo “Ascolto del minore” a Palermo. - OPRS3 : Oggi la firma del protocollo “Ascolto del minore” a Palermo. - LuceverdeRadio : RT @PALERMOPM: INCIDENTE STRADALE - PALERMOPM : INCIDENTE STRADALE -

(Di giovedì 22 marzo 2018), 22 mar. (AdnKronos) – Un ragazzo di 17 anni è statodalla Polizia di Stato diresponsabile dei reati di porto abusivo di armi da taglio emento aggravato. Durante il regolare servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno raccolto una nota diramata dalla locale Sala Operativa, che segnalava la presenza di un giovane armato di, salito a bordo di un autobus della linea urbana 101. Gli agenti, tempestivamente, sono riusciti ad intercettare il mezzo segnalato in via Roma e una volta saliti a bordo, hanno scorto un giovane, perfettamente corrispondente alle descrizioni ricevute via radio, bloccandolo.Il ragazzo, un 17enne con precedenti per rapina, è stato sottoposto a perquisizione personale: all’interno degli slip nascondeva una serramanico della lunghezza complessiva di circa 19 cm. Ulteriori accertamenti ...