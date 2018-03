Palermo | Il Monastero di Santa Caterina svela i nuovi segreti

calcioweb.eu

(Di giovedì 22 marzo 2018), 22 mar. (AdnKronos) – Il Convento di clausura di piazza Bellini anon finisce mai di stupire i tanti turisti e i palermitani che, ogni giorno, si recano numerosi a conoscere questo monumento unico nel suo genere, autentico palinsesto di storia e di architettura, “ma soprattutto preziosa testimonianza di spiritualità”. Per la prima volta, da sabato 24 marzo, le 15 celle che prospettano sul Chiostro saranno aperte alle visite. Le stanze erano destinate alle religiose di nobile famiglia. Arredi essenziali, vista sul giardino claustrale, i locali raccontano una vita austera fatta di silenzi e di preghiera. I mobili (letto, inginocchiatoio, scrittoio, comò e qualche cassa per i corredi) sono per lo più ottocenteschi. Alle pareti soltanto un crocifisso e come ornamento una ceroplastica devozionale, le famose ‘scarabattole” delle monache di S. ...