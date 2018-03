Palermo - al via giornate ricerca plastica : Palermo, 22 mar. - (AdnKronos) - Raccontare il cambiamento e gli sviluppi tecnologici e di mercato del riciclo della plastica. Con questo obiettivo prendono il via a Palermo le giornate della ricerca promosse da Corepla, il consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballag

Palermo : al Cervantes i viaggi di Ulisse attraverso parole e suoni : Palermo, 22 mar. (AdnKronos) – I viaggi di Ulisse attraverso parole e suoni. E’ questo il fulcro di Odisea: el viaje de nadie (Odissea: il viaggio di nessuno), il recital musicale in programma oggi pomeriggio, dalle 18, alla chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, sede dell’Instituto Cervantes a Palermo. Organizzato in collaborazione con l’Università degli studi di Palermo, l’incontro si aprirà con ...

Palermo : al Cervantes i viaggi di Ulisse attraverso parole e suoni : Palermo, 22 mar. (AdnKronos) - I viaggi di Ulisse attraverso parole e suoni. E’ questo il fulcro di Odisea: el viaje de nadie (Odissea: il viaggio di nessuno), il recital musicale in programma oggi pomeriggio, dalle 18, alla chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, sede dell’Instituto Cervantes a Palerm

Al via l'udienza sul fallimento del Palermo : E' cominciata al Tribunale di Palermo l'udienza in cui le parti discuteranno sull'istanza di fallimento del Palermo Calcio presentata dalla Procura del capoluogo siciliano. l'udienza si svolge davanti ...

Calcio : istanza fallimento Palermo - al via udienza : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Al via, al Tribunale di Palermo, l'udienza sull'istanza di fallimento del Palermo Calcio presentata dalla Procura. Il Presidente del collegio, della sezione fallimentare, è Giovanni D'Antoni, mentre per la Procura l'accusa è rappresentata dai pm Andrea Fusco e Francesc

DIRETTA / Novara Palermo (risultato live 0-0) info streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Novara Palermo: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Squadre reduci da due vittorie importanti in campionato(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 14:34:00 GMT)

Palermo - rimborsi viaggio e premio di risultato : sequestrati 151mila euro all'ex pm Ingroia : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 151 mila euro all'ex pm di Palermo Antonio Ingroia nell'ambito dell'inchiesta in cui l'ex magistrato è indagato per peculato. Si...

Palermo - rimborsi viaggio e premio di risultato : sequestrati 151mila euro all'ex pm Ingroia : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 151 mila euro all'ex pm di Palermo Antonio Ingroia nell'ambito dell'inchiesta in cui l'ex magistrato è indagato per peculato. Si tratta di un sequestro per ...

Palermo - rimborsi viaggio e premio di risultato : sequestrati 151mila euro all'ex pm Ingroia : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 151 mila euro all'ex pm di Palermo Antonio Ingroia nell'ambito dell'inchiesta in cui l'ex magistrato è indagato per peculato. Si tratta di un sequestro per ...

Palermo - rimborsi viaggio e premio di risultato : sequestrati 151mila euro all'ex pm Ingroia : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 151 mila euro all'ex pm di Palermo Antonio Ingroia nell'ambito dell'inchiesta in cui l'ex magistrato è indagato per peculato. Si...

Palermo : musica e alcol senza autorizzazione - sequestrato locale via Candelai : Palemro, 12 mar. (AdnKronos) - musica e alcool senza alcuna autorizzazione. La polizia ha sequestrato un locale, al primo piano di via Candelai, a Palermo, dove sabato notte circa 300 persone hanno partecipato a una serata danzante con somministrazione di bevande alcoliche, senza alcuna autorizzazio

DIRETTA / Palermo Frosinone (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Palermo Frosinone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, al Barbera il primo posticipo per la 30^ giornata di Serie B(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:28:00 GMT)

A Palermo via ai lavori sull'allungamento della nave da crociera Silver Spirit : Al via oggi le le operazioni di allungamento della nave da crociera "Silver Spirit" allo stabilimento Fincantieri di Palermo. Tra i presenti, per l'azienda, il direttore del cantiere Filippo Oddo e il ...

Palermo : Rfi diffida Sis - completi lavori passante ferroviario : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Sis completi i lavori del passante ferroviario di Palermo". All'indomani dell'annuncio da parte dell'azienda dell'avvio delle procedure di licenziamento per i 261 lavoratori del cantiere, è Rfi, committente dell'opera, a stoppare la Sis. Per Rete ferroviaria italiana l