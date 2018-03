Palermo : al Cervantes i viaggi di Ulisse attraverso parole e suoni : Palermo , 22 mar. (AdnKronos) – I viaggi di Ulisse attraverso parole e suoni . E’ questo il fulcro di Odisea: el viaje de nadie (Odissea: il viaggi o di nessuno), il recital musicale in programma oggi pomeriggio, dalle 18, alla chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, sede dell’Instituto Cervantes a Palermo . Organizzato in collaborazione con l’Università degli studi di Palermo , l’incontro si aprirà con ...

Palermo : al Cervantes 'Le due opere di Caldara sul Chisciotte' : Palermo , 6 mar. (AdnKronos) - 'Le due opere di Antonio Caldara sul Chisciotte' (1670-1736) è il titolo dell’appuntamento in programma oggi all’Instituto Cervantes , in via Argenteria Nuova 33 a Palermo , con il patrocinio del Conservatorio “Vincenzo Bellini”. Dalle 18, nella chiesa di Sant’Eulalia dei

Palermo : al Cervantes ‘Le due opere di Caldara sul Chisciotte’ : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) – ‘Le due opere di Antonio Caldara sul Chisciotte’ (1670-1736) è il titolo dell’appuntamento in programma oggi all’Instituto Cervantes, in via Argenteria Nuova 33 a Palermo, con il patrocinio del Conservatorio ‘Vincenzo Bellini”. Dalle 18, nella chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, a fare da ciceroni in questo viaggio all’interno della musica del diciottesimo ...