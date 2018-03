Paga-la-mossa | imperversa tra gli adolescenti… e non solo

laragnatelanews

(Di giovedì 22 marzo 2018) Ma cos’è questo “-la-”? Un gesto, un okey, come si faceva tanti anni fa prima dell’avvento del pollicione di Fonzie. Poi relegato a gesto volgare ed oggi riabilitato per questo gioco (demenziale tra ragazzi-ni). Ma che significala? Tanti anni fa, … tanti ahimè, illaconsisteva nel non muoversi quando qualcuno faceva un gesto fintamente violento nei confronti dell’altro. Quest’ultimo doveva reagire come un cane da caccia, cioè non reagire. Qualora si fosse mosso o spaventato, avrebbe dovutore per lafatta. Aveva un senso, non per fare il vecchio, ma il senso era che ti eri mosso, per cui non avevi “gli attributi” e dovevire la tua paura. Ma il guardare il cerchietto fatto tra pollice e indice, insomma il vecchio okey, mi sfugge, ma lo accetto, come si accettano un po’ tutte le ...