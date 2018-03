Pace fatta tra Eva e Monte? La Henger rompe il silenzio

Isola dei Famosi 2018 : Pace fatta fra Francesco Monte ed Eva Henger? : Quattro settimane fa battibeccavano in diretta, «paladina della giustizia» diceva lui, «spero che si disintossichi» rispondeva lei, oggi sono tutto un abbraccio, tutto un sorriso. In un selfie un po’ mosso postato da Pio e Amedeo, Francesco Monte ed Eva Henger si rincontrano e si chiariscono. L’occasione è la prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show che ospita Monte ed Henger per la prima volta dopo lo scoppio ...

Eva Henger/ Pace fatta con Francesco Monte? "Un sorriso non si nega a nessuno" (Maurizio Costanzo Show) : Eva Henger questa sera stringerà la mano al suo nemico giurato Francesco Monte nel salotto del Maurizio Costanzo Show. A confermare la notizia, uno scatto condiviso da...(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 11:30:00 GMT)

MERCEDES HENGER/ La figlia di Eva Henger sorride dopo la registrazione - Pace fatta? (Maurizio Costanzo Show) : MERCEDES Henger, ospite questa sera del Maurizio Costanzo Show, ha confermato, con un breve filmato sui social, la notizia della pace tra sua madre Eva e Francesco Monte(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 08:30:00 GMT)

Isola dei Famosi - Pace fatta tra Eva e Francesco? La verità nella foto di Pio e Amedeo : Questo pomeriggio è stata registrata la prima puntata del Maurizio Costanzo Show che andrà in onda domani sera in seconda serata e, dalle anticipazioni che circolano in rete, si può già sapere che ...

Francesco Monte e Eva Henger - Pace fatta dopo il canna-gate : tutto merito di Maurizio Costanzo : Ci voleva Maurizio Costanzo per mettere pace tra Eva Henger e Francesco Monte. Domani, giovedì 22 marzo, su Canale 5 si riapre il sipario del Maurizio Costanzo Show. Tra i due ex naufraghi dell'Isola ...

Francesco Monte e Eva Henger - Pace fatta? La foto insieme : Francesco Monte e Eva Henger, pace al Maurizio Costanzo Show? La foto apparsa sui social È dalla seconda settimana dell’Isola dei Famosi che non si fa altro che parlare del canna-gate. La querelle tra Francesco Monte e Eva Henger ha riempito i salotti di tutti i talk-show di Canale 5 per circa due mesi. In […] L'articolo Francesco Monte e Eva Henger, pace fatta? La foto insieme proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 19 marzo 2018 : Pace fatta tra Virginia e Nicolò! Nilufar e i baci a stampo a Giordano! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 19 marzo 2018: Giordano da’ dei baci a stampo a Nilufar. Tra Virginia e N. Brigante piovono baci… Anticipazioni Uomini e Donne: Sara e la bellissima esterna con Lorenzo Riccardi! Nicolò litiga con Nilufar, mentre Virginia apre le porte di casa al bel Brigante e … Marta esce infuriata dallo studio! Le scelte dei tronisti si avvicinano e le preferenze sembrano ...

Amaurys Perez/ Video - Pace fatta con Simone Barbato? Il clima si distende (Isola dei Famosi 2018) : Amaurys Perez ha vissuto una settimana all'Isola dei Famosi 2018 lontano dalle liti e dagli scontri, anche in seguito alla furia che lo ha scagliato contro Simone Barbato. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:43:00 GMT)

Rivoluzione Sky e Netflix - Pace fatta : ma cosa cambia ora per gli abbonati? : La notizia è ufficiale Sky e Netflix si mettono insieme. I due colossi dei contenuti televisivi hanno annunciato una partnership che prevede il raggruppamento di Netflix all'interno di Sky, sotto ...

Marco Ferri - coinvolto nel canna-gate?/ Video - Pace fatta con Franco Terlizzi (Isola dei Famosi 2018) : Marco Ferri, naufrago dell'Isola dei Famosi 2018, sta affrontando un'altra settimana difficile, in silenzio, escluso completamente dalle dinamiche di gruppo. E' l'arma vincente?(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 08:01:00 GMT)

LE IENE E ANTONIO CONTE/ Video - Pace fatta tra Conte e Mourinho - la maglietta all'asta per beneficenza : Mourinho vs Conte: dopo settimane di battibecchi e scambi di opinione, lo Special One e l'italiano si incontrano ad Old Trafford. Tra di loro scoppierà la pace? (Le IENE Show)(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 23:25:00 GMT)

Destro-Donadoni - Pace fatta : in campo con il Sassuolo? Le ultime da Casteldebole : Destro-Donadoni, è scoppiata la pace. Da Casteldebole giungono notizie confortanti per i tifosi del Bologna con il tecnico che ha chiarito con l’attaccante dopo le esclusioni nelle gare con il Napoli e con l’Inter. L’allenatore dei felsinei aveva giustificato così l’assenza della punta ex Roma e Milan: “Mattia è sulla falsa riga di sempre: se fa le cose con intensità è un giocatore sopra media, altrimenti è come ...

Lazio - Felipe torna in gruppo : Pace fatta con Inzaghi : pace fatta. Felipe Anderson si allena con i compagni. Il brasiliano, dopo le tensioni della scorsa settimana con mister Inzaghi, torna a far parte del gruppo. Non convocato per la trasferta di Napoli, ...

Mario Serpa e Claudio Sona a Uomini e Donne : Pace fatta con Maria De Filippi : Avvistati Mario Serpa e Claudio Sona negli studi di Uomini e Donne: pace fatta con Maria De Filippi Maria De Filippi è davvero arrabbiata con Mario Serpa e Claudio Sona? Di questo tanto si è parlato negli ultimi tempi, soprattutto quando il settimanale Oggi aveva pubblicato la notizia di un possibile allontanamento di Mario dalla trasmissione. […] L'articolo Mario Serpa e Claudio Sona a Uomini e Donne: pace fatta con Maria De Filippi ...