tg24.sky

: Pacco sospetto alla sede di #CambridgeAnalytica, ma era falso allarme. Insomma una bufala. #Facebookgate - pirata_21 : Pacco sospetto alla sede di #CambridgeAnalytica, ma era falso allarme. Insomma una bufala. #Facebookgate - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Pacco sospetto alla sede di Cambridge Analytica, ma era falso allarme - SkyTG24 : Pacco sospetto alla sede di Cambridge Analytica, ma era falso allarme -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Per precauzione la polizia ha evacuato l'edificio di New Oxford Street a Londra. Dopo i controlli, la situazione è tornatanormalità. La società è nella bufera per il presunto abuso dei dati ...