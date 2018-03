ansa

: P.civile, allerta meteo gialla su Puglia - thexeon : P.civile, allerta meteo gialla su Puglia - Retenews24 : P.civile, allerta meteo gialla su Puglia - BARI, 22 MAR – Allerta gialla per le avverse condizioni meteo sulla Pugl… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) ANSA, - BARI, 22 MAR -per le avverse condizionisulladalle 13 di oggi per le successive 30 ore diramato dalla Protezioneregionale per rischio idrogeologico per ...