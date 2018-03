Otto medaglie per otto atleti della Basaki Ragusa

Judo - European Cup Junior 2018 : Silvia Pellitteri conquista l’oro a Coimbra - Otto medaglie azzurre : Prima giornata di combattimenti a Coimbra, tappa portoghese dell’European Cup Junior 2018, e torneo che si conferma come molto fruttuoso per l’Italia, che sabato ha conquistato otto medaglie. Quella del metallo più prezioso è stata appannaggio della diciottenne Silvia Pellitteri, già campionessa italiana assoluta nel 2017, e bronzo lo scorso anno nel torneo di La Coruña. L’atleta della categoria 57 kg ha sconfitto per ippon la ...