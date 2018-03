Torna l'Ora legale : tra sabato e domenica lancette in avanti : Conto alla rovescia per spostare l'orologio un'ora avanti: domenica, quando saranno le 2 di notte, le lancette andranno avanti fino alle 3. E così, anche se per qualcuno quei 60 minuti in meno di ...

Ora legale nella notte di domenica 25 marzo : La notte fra sabato 24 e domenica 25 marzo ricordiamoci di spostare le lancette in avanti: le due diventeranno le tre. Negli USA l'ora legale ha fatto il suo ingresso la notte fra il 10 e l'11 marzo, lo stesso dicasi alle Hawaii, Porto Rico, Isole Vergini, Canada e Messico. In Africa non si adotta in quanto i paesi più vicini all'Equatore non hanno un rilevante cambio di luce durante i mesi dell'anno, così come in Asia, Sud America (all'infuori ...

Ora legale - ecco come affrontarla : no all’inquinamento elettromagnetico e allo sport serale - sì ad alimentazione corretta e buona idratazione : Le lancette si spostano in avanti e se per molti questa notizia coincide con il piacevole arrivo della stagione più mite dell’anno, per molti altri è sinonimo di fatica e disturbi fisici. MioDottore – piattaforma leader al mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner – ha coinvolto una sua esperta, la dottoressa Silvia Cocci Grifoni, neurologo e omeopata di Ascoli Piceno per supportare gli ...

Ora legale - questo fine settimana si dorme un’ora di meno : (foto: Getty Images) Siamo a fine marzo ed è quindi giunto quel periodo dell’anno in cui spostare avanti le lancette di un’ora: nel 2018 l’appuntamento è fissato tra sabato 24 e domenica 25 marzo, per tornare a godere dei benefici dell’ora legale (almeno in termini di giornate più lunghe), spostando in avanti le lancette dell’orologio (alle ore 2:00 per i più nottambuli). Non tutti amano il cambiamento ma per i ...

Ora legale - quando spostare avanti le lancette e come combattere l'insonnia : Torna l’ora legale. Domenica 25 marzo 2018, alle due di notte, le lancette degli orologi dovranno essere spostate avanti di un’ora. Dormiremo un po’ di meno, ma in compenso ci sarà un’ora di luce in...

Il 24 marzo torna l’Ora legale : rischio malumore e irritabilità. Insonnia per ‘allodole’ e ‘gufi’ #oralegale : Per chi ancora non lo sapesse sabato prossimo entrerà in vigore l’ora legale. Sabato 24 marzo alle 2 di notte dovremo spostare in avanti le lancette degli orologi, così da cominciare a sfruttare al massimo la luce solare risparmiando sul consumo energetico. Ma come è ormai noto questo repentino balzo in avanti porta spesso conseguenze sul nostro benessere sia fisico che psichico. Assosalute (Associazione nazionale di farmaci di ...

Il 25 marzo torna l'Ora legale. Meno sonno e più luce durante il giorno : Nella notte fra sabato e domenica, l'ultima di marzo, le lancette dell'orologio si mettono avanti. Un'ora in Meno di sonno, una in più di luce.Alle due della mattina di domenica 25 marzo le lancette dell'orologio vanno portate avanti di un'ora.In un attimo diventano le tre del mattino. Un'ora di sonno in Meno, un'ora di luce in più, la sera, nelle giornate a seguire perché si posticipano di un'ora alba e tramonto.l'ora ...

Torna l’Ora legale : (AdnKronos) – Il dubbio, ogni volta. Lancette avanti o indietro? Il 25 marzo Torna infatti l’ora legale: nella notte tra sabato e domenica dovremo quindi dire addio all’ora solare per accogliere quella legale che, nei Paesi dell’Unione europea, inizia l’ultima domenica di marzo e termina l’ultima di ottobre.Conto alla rovescia per spostare l’orologio un’ora avanti: domenica, quando saranno le 2 di ...

EQUINOZIO DI PRIMAVERA - OGGI 20 MARZO 2018/ Tra sabato e domenica torna anche l'Ora legale : EQUINOZIO di PRIMAVERA, 20 MARZO 2018: perché cade OGGI e in futuro cadrà il 19 giorno della festa del papà. Le differenze con quella meteorologica e le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 22:09:00 GMT)

Sicilia : manca numero legale - seduta Ars rinviata di un'Ora : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - manca il numero legale all'Ars e al Presidente Gianfranco Miccichè non rimane che rinviare la seduta di un'ora. La maggioranza non ha retto al momento della votazione dell'articolo 2 del ddl stralcio dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, norma che rigu

Sicilia : manca numero legale - seduta Ars rinviata di un’Ora : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) – manca il numero legale all’Ars e al Presidente Gianfranco Miccichè non rimane che rinviare la seduta di un’ora. La maggioranza non ha retto al momento della votazione dell’articolo 2 del ddl stralcio dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione, norma che riguarda lo scioglimento dell’Ente acquedotti Siciliani, in liquidazione dal 2004, e la consegna ai Comuni delle reti ...