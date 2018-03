Open Arms si difende | prove ' non sono né serie né coerenti'

Saviano a fianco di Proactiva Open Arms 'Non permetteremo di istituire il reato di solidarietà' : 'Non permetteremo mai l'introduzione del reato di solidarietà, chi salva vite sta facendo quello che dovremmo fare tutti noi e quello che è alla base dei nostri valori'. Roberto Saviano, con un video ...

Saviano a fianco di Proactiva Open Arms : "Non permetteremo di istituire il reato di solidarietà" : Il team legale della Ong spagnola chiederà al gip di Catania di dichiararsi incompetente a decidere sul sequestro della nave vista l'insussistenza del reato di...

Migranti - capo missione Open Arms : “Unica opzione era portare richiedenti asilo in Italia. Nessuna forzatura” : “In questa vicenda la cosa che colpisce è la pretesa della procura di Catania di fare un provvedimento d’urgenza di sequestro ipotizzando l’associazione a delinquere: è una forzatura sotto gli occhi di tutti, intollerabile anche dal punto di vista giuridico e puramente strumentale ad acquisire la competenza sulla vicenda che, altrimenti, sarebbe stata della procura di Ragusa”. Lo sostiene l’avvocato della ong ...

Saviano a fianco di Proactiva Open Arms : "Non permettermo di istituire il reato di solidarietà" : Il team legale della Ong spagnola chiederà al gip di Catania di dichiararsi incompetente a decidere sul sequestro della nave vista l'insussistenza del reato di...

Open Arms. Camps : autorità non ci hanno reso lavoro facile. Felice no morti : Roma – Camps: felici di non aver riportato a Pozzallo nessun cadavere Roma – Di seguito le parole del fondatore della ong spagnola Proactiva Open... L'articolo Open Arms. Camps: autorità non ci hanno reso lavoro facile. Felice no morti proviene da Roma Daily News.

Migranti - si allarga l'indagine su Open Arms : Nuovi elementi provano telefonate e scambi di coordiate tra ong e scafisti. E la Guardia Costiera italiana afferma che il salvataggio è avvenuto in acque libiche -

La solidarietà dei Comboniani all'ong Open Arms : 'Mostra senso di umanità' : 'Come missionari ospiti per tanti anni in vari paesi d'Africa e del Sud del mondo concludono i religiosi siamo testimoni dello spirito di solidarietà e di condivisione che la gente sa manifestare, ...

Migranti - il sequestro della Open Arms : ong già pronta con un'altra nave : POZZALLO , Ragusa, - La decisione del gip di Catania arriverà entro domani. Se il sequestro preventivo della Open Arms disposto dal procuratore Carmelo Zuccaro dovesse essere convalidato la flotta ...

Migranti - il sequestro della Open Arms : ong già pronta con un'altra nave : Domani la decisione del gip sull'imbarcazione ferma a Pozzallo su ordine della procura di Catania. I capi della Proactiva hanno fatto sapere che in caso di...

Di cosa è accusata Proactiva Open Arms : La ong che ha litigato con la Guardia Costiera libica è finita dentro a un guaio giudiziario, e ci sono ancora molte cose poco chiare The post Di cosa è accusata Proactiva Open Arms appeared first on Il Post.

Tutte le accuse contro l’ong Proactiva Open Arms : L’ultimo salvataggio dell’ong, le accuse contro gli spagnoli, il caso diplomatico con la Spagna e la questione della zona di ricerca e soccorso affidata ai libici. Leggi

Maullu : sequestro imbarcazione Open Arms pienamente legittimo : Roma – Maullu: ipotesi reato formulata da Procura è gravissima Roma – Di seguito le parole dell’europarlamentare di Forza Italia, Stefano Maullu. “Se fosse stata... L'articolo Maullu: sequestro imbarcazione Open Arms pienamente legittimo proviene da Roma Daily News.

Gasparri : bene sequestro della nave Ong Open Arms : Roma – Gasparri: plauso a Procura di Catania per sequestro nave Ong Open Arms Roma – Di seguito le dichiarazioni del senatore Maurizio Gasparri di... L'articolo Gasparri: bene sequestro della nave Ong Open Arms proviene da Roma Daily News.

Migranti - sequestrata nave ProActiva Open Arms : l'accusa è di associazione a delinquere : Il loro obiettivo primario è salvare Migranti e portarli in Italia, senza rispettare le norme, anzi violandole scientemente. E' quanto ipotizza la Procura di Catania nei confronti dell'Ong spagnola ...