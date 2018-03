OPA Yoox Net a Porter | adesioni al 22 marzo 2018

OPA Yoox Net a Porter - adesioni al 19 marzo 2018 : Teleborsa, - Nell'ambito dell' Offerta Pubblica di Acquisto , OPA, volontaria promossa da RLG Italia Holding, società controllata indirettamente da Richemont sulla totalità delle azioni Yoox Net a ...

OPA Yoox Net a Porter - adesioni al 19 marzo 2018 : Nell'ambito dell' Offerta Pubblica di Acquisto , OPA , volontaria promossa da RLG Italia Holding, società controllata indirettamente da Richemont sulla totalità delle azioni Yoox Net a Porter Group , ...

Yoox - via libera di Consob all'OPA di Richemont . Al via il 19 marzo : Nulla osta di Consob all' OPA di Richemont su Yoox Net-A-Porter . La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha dato il via libera all'o perazione che permetterà al colosso del lusso elvetico ...

Yoox Net a Porter non sarà più italiana Marchetti : "L'OPA Richemont è momento memorabile" : "Oggi è un momento memorabile per Yoox net-a-Porter group". Federico Marchetti ha annunciato che il gruppo svizzero Richemont ha offerto di comprare il 100 per cento delle azioni di Yoox-Net a Porter (...

Richemont si prende Yoox Pronta OPA da 2 - 7 miliardi : Richemont lancia una maxi offerta d'acquisto da 2,7 miliardi su Yoox Net-a-Porter e scrive un nuovo capitolo della favola della società bolognese che ieri è stata protagonista di un vero rally ...

Richemont lancia l'OPA sul 100% di Yoox : Il colosso svizzero mette sul piatto 2,7 miliardi per ritirare la società dalla Borsa. Il titolo vola a +24% Il gruppo svizzero del lusso Richemont ha lanciato un'offerta pubblica d'acquisto sul 100 ...

OPA su Yoox : perché se ne va un altro pezzo di made in Italy : Yoox Net a Porter (Ynap) non sarà più italiana. L'unica realtà dell'e-commerce italiana di un certo peso a livello internazionale, che ha saputo unire il mondo della moda con l'innovazione del web, è pronta ad aggiungersi alla lista di aziende che hanno cambiato bandiera . Richemont è un colosso finanziario di Ginevra che possiede diversi marchi del ...

Effetto OPA su Yoox - titolo brilla in Borsa (+24%) : Giornata di forti acquisti sul titolo Yoox , protagonista a Piazza Affari con un balzo di oltre 20 punti percentuali . A fare da assist alle azioni, che chiudono con un progresso del 24,26% a 37,6 ...

Yoox vola a Piazza Affari (+24 - 1%) dopo OPA Richemont a 38 euro : Roma, 22 gen. (askanews) - A Piazza Affari vola il titolo del lusso Yoox Net-A-Porter che alle 16.24 faceva registrare un rialzo del 24,12%, a 37,56 euro dopo l'annuncio del lancio di un'Opa ...

Yoox net-a-porter - OPA del gruppo svizzero Richemont : BOLOGNA - Offerta pubblica di acquisto volontaria sul 100% delle azioni ordinarie Yoox net-a-porter group (Ynap), il colosso della moda online, a 38 euro per azione. A promuoverla è Compagnie Financie'...

Piazza Affari positiva in un'EurOPA piatta. Yoox vola verso prezzo OPA : (Teleborsa) - Piazza Affari sceglie la via degli acquisto dopo un avvio debole, in un'Europa poco mossa . Assimilata la notizia dello shutdown negli Stati Uniti, gli investitori si stanno concentrando ...