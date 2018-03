Omicidio Vannini | chiesti 21 anni per Ciontoli e 14 per gli altri familiari video

Chi l'ha visto - Omicidio Vannini : chieste pene durissime per Ciontoli e i figli : Chi l'ha visto, omicidio Vannini: durissime le richieste del giudice L'omicidio di Marco Vannini, avvenuto nel 2015 nella villetta dei genitori della fidanzata Martina, è uno dei casi di cronaca che più ha colpito l'opinione pubblica negli ultimi anni: Marco è morto per un colpo di arma da fuoco e le circostanze di questa morte non sono mai state ben chiarite, anche se certamente i ...

Omicidio Marco Vannini : la Procura chiede condanna per tutta la famiglia Ciontoli : Chieste cinque condanne per la morte di Marco Vannini, 21 anni, avvenuta il 18 maggio 2015 a Ladispoli raggiunto da un colpo di arma da fuoco sparatogli da Antonio Ciontoli, padre della fidanzata del giovane. Davanti ai giudici della prima Corte d'Assise di Roma, il pm Alessandra D'Amore ha sollecitato una pena a 21 anni di carcere per il capofamiglia Ciontoli, sottufficiale della Marina Militare.Chiesti 14 anni per la moglie Maria Pezzillo e i ...

Ladispoli - Omicidio Vannini : il pm chiede 21 anni per Ciontoli e 14 per i familiari : Condannare a 21 anni di carcere Antonio Ciontoli e a 14 la moglie Maria Pezzillo e i due figli, Martina e Federico. Sono le richieste del pm al processo per la morte di Marco Vannini, deceduto il 18 ...