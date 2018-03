Oltre mezzo milione manifestanti contro Macron in tutta la Francia

Cremona : rubano cosmetici per Oltre mezzo mln - traditi dal furgone in panne (2) : (AdnKronos) - I malviventi non si sono dati per vinti e hanno nascosto il furgone in una via poco trafficata. Poi, nel corso della mattinata successiva, hanno chiesto l’intervento di un autosoccorso. Nel frattempo i carabinieri hanno avviato le indagini e dalle immagini delle telecamere della ditta

Cremona : rubano cosmetici per Oltre mezzo mln - traditi dal furgone in panne : Milano, 21 mar. (AdnKronos) – Avevano sottratto oltre 33 mila pezzi tra rossetti, lucidalabbra, mascara e fondotinta delle più famose marche in commercio, ma il furgone a bordo del quale stavano fuggendo si è rotto costringendoli a chiedere l’aiuto di un carro attrezzi e finendo per essere individuati dai carabinieri. Si tratta di due uomini di origine rumena residenti nella provincia di Bergamo, denunciati per furto aggravato in ...

Cremona : rubano cosmetici per Oltre mezzo mln - traditi dal furgone in panne (2) : (AdnKronos) – I malviventi non si sono dati per vinti e hanno nascosto il furgone in una via poco trafficata. Poi, nel corso della mattinata successiva, hanno chiesto l’intervento di un autosoccorso. Nel frattempo i carabinieri hanno avviato le indagini e dalle immagini delle telecamere della ditta hanno notato la presenza di quel mezzo e l’olio a terra. E dopo aver svolto accertamenti in tutti gli autosoccorsi stradali della ...

Spotify ha perso Oltre un miliardo e mezzo di euro - presto l'ingresso in borsa : In queste ore sui principali social network italiani è in atto uno psicodramma sociale collettivo, una sorta di isteria di massa, dovuta a quello che inizialmente era stato valutato da molti come un semplice malfunzionamento di Spotify, la più popolare tra le piattaforme di streaming musicale. Account illegali sospesi, in Italia scoppia l'isteria collettiva Non più di due giorni fa moltissimi utenti lamentavano infatti l'impossibilità di ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Boom di ascolti : Oltre 8 milioni e mezzo di telespettatori : Questa sera, martedì 6 marzo, alle 20.40 su Canale 5 tornano Ficarra e Picone alla conduzione di una nuova puntata di STRISCIA la NOTIZIA, il tg satirico di Antonio Ricci.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 12:35:00 GMT)

A 'C'è Posta Per Te' delusione d'amore dopo Oltre mezzo secolo. E Giorgia consola la mamma che ha perso la figlia : A C'è Posta per Te storie di ogni genere: la storia di un amore sul viale del tramonto e di un figlio che invece di prendersela con se stesso se la prende con il padre, quella di una figlia volata in ...

Maltempo Toscana : Oltre mezzo metro di neve nell’Aretino : oltre mezzo metro di neve nel territorio comunale di Badia Tedalda (Arezzo) in Alta Val Marecchia, e il sindaco Alberto Santucci, presidente dell’Unione dei Comuni della Valtiberina, ha chiesto alla provincia l’invio della turbina in previsione dell’arrivo di un forte peggioramento meteo previsto per domenica. Al momento non si registrano problemi alla circolazione. Nessun problema al momento sulla E45 regolarmente aperta al ...

Rimborsopoli M5S - buco di Oltre mezzo milione di euro : Si allarga il caso Rimborsopoli del M5S , dopo il servizio delle Iene che ha denunciato alcuni bonifici, mai effettuati, del deputato Andrea Cecconi e del senatore Claudio Martelli, ormai a un passo ...

M5S : caso rimborsopoli si allarga - buco di Oltre mezzo milione di euro : Roma, 12 feb. (AdnKronos) – Si allarga il caso rimborsopoli del M5S, dopo il servizio delle Iene che ha denunciato alcuni bonifici, mai effettuati, del deputato Andrea Cecconi e del senatore Claudio Martelli, ormai a un passo dall’espulsione del Movimento. Mentre vanno avanti a pancia bassa le verifiche dei vertici dei 5 Stelle, si allunga l’ombra di un buco ben più cospicuo: secondo l’Adnkronos, infatti, mancherebbero ...

Vaccini - Oltre mezzo milione di alunni a rischio multe o espulsione da scuola : eccco cosa sta succedendo : C'è meno di un mese di tempo per mettersi in regola, ma molti genitori sono ancora fermi sulle proprie posizioni, pronti ad affrontare anche sanzioni ed espulsioni da scuola. I dati...

Inps - quasi mezzo milione di italiani in pensione da Oltre 37 anni : Sono quasi mezzo, per la precisione, 471.545 i pensionati italiani che ricevono un assegno di vecchiaia, di anzianità contributiva o ai superstiti da oltre 37 anni, ovvero con una decorrenza antecedente rispetto al 1980. Il dato arriva dagli osservatori statistici dell’Inps che calcolano invece in oltre 700.000 le persone che hanno una pensione liquidata da almeno 35 anni (dal 1982 o negli anni precedenti). Non si includono naturalmente in ...