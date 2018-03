Olimpia Milano Valencia | risultato finale 89-93 | | la EA7 cade in casa | Eurolega

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano rimonta - ma nel finale è Valencia a festeggiare : Un finale di partita amarissimo per l’Olimpia Milano, che cede in casa 93-89 al Valencia. L’Armani Exchange era riuscita a rimontare uno svantaggio anche di undici punti nell’ultimo quarto, prima di sprecare tutto nei secondi finali, quando la squadra di Simone Pianigiani ha avuto anche la palla per tornare avanti nel punteggio. A Milano non basta una grandissima prestazione di Vladimir Micov, miglior marcatore del match con 27 ...

Olimpiadi Invernali 2026 : Italia - è partita la corsa. Tra Milano - Torino e il Veneto : chi la spunterà? Malagò incontra Bach : La corsa all’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 è già lanciata, il 10 settembre 2019 (a Milano) il Cio deciderà quale Paese potrà ospitare la rassegna a cinque cerchi e in Italia c’è grande fermento. Giovanni Malagò procede con i piedi di piombo dopo lo scotto di Roma 2024 ma nell’aria c’è un po’ di ottimismo. Ieri il numero 1 dello sport Italiano si è recato a Losanna per parlare con Thomas Bach, ...

Olimpiadi invernali 2016 - la italiana si gioca in pianura. Tra Torino - Milano e il Veneto... : Per il sindaco Sala la sua città ha le carte in regola. Il governatore Zaia ha confermato che la settimana prossima la sua giunta formalizzerà l'ok alla candidatura -

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano lotta ma si arrende nel finale. Lo Zalgiris Kaunas vince e vede i playoff : Inizia con una sconfitta l’ultimo doppio impegno dell’Eurolega, che tanto bene aveva portato fin qui a Milano. L’Olimpia è stata sconfitta per 77-65 sul parquet dello Zalgiris Kaunas. Una partita in cui la squadra di Simone Pianigiani non aveva nulla da chiedere, lontanissima dai playoff ai quali i lituani si sono invece avvicinati in maniera quasi definitiva con la vittoria odierna. Proprio questa differenza di motivazioni è ...

DIRETTA / Zalgiris Olimpia Milano (risultato finale 77-65) : altro ko EA7 - lituani quasi ai playoff (Eurolega) : DIRETTA Zalgiris Kaunas Olimpia Milano, risultato finale 77-65: altra sconfitta per la EA7 in Eurolega, non basta un ottimo Gudaitis. I lituani sono praticamente certi di fare i playoff(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 20:43:00 GMT)