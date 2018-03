Olanda | un uomo tenta il suicidio in Parlamento

Olanda - tenta il suicidio impiccandosi in Parlamento/ Video choc : la corda non regge e l’uomo cade per terra : Un uomo ha tentato di impiccarsi durante una seduta del Parlamento olandese, schiantandosi invece sul pavimento. Le immagini concitate di quello che è successo(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:24:00 GMT)