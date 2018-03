O Romani o morte

huffingtonpost

(Di giovedì 22 marzo 2018) C'è un momento in cui è saltato ogni schema. O meglio la ricerca di un candidato condiviso. Ed è iniziata la grande forzatura su Paolo. È stato quando mercoledì sera, a palazzo Grazioli, Silvio Berlusconi ha alzato la cornetta e ha chiamato la Batteria, dunque non un contatto diretto, segno che non aveva neanche il numero: "Mi cercate Luigi Di Maio, per favore?". L'altro, raggiunto dall'operatore, non si rende disponibile al colloquio. Non prende la telefonata. Ed è al quel punto che quel che gran seduttore del Cavaliere, dopo il tentativo privato, ci prova sfacciatamente in pubblico, chiedendo un incontro tra i leader.Ventiquattrore dopo, in un ufficio della Camera, si incontrano i capigruppo di tutti i partiti, al termine di una giornata confusa, segnata dal no di Di Maio ae dalla richiesta di un incontro per cercare, ancora una ...