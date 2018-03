Nuovo affondo di Trump contro la Cina | tariffe e sanzioni per 60 miliardi 

Inter - in estate Nuovo affondo del Siviglia per un centrocampista : Fischiato al momento della sostituzione contro il Bologna, non c'è pace per il centrocampista dell'Inter , Marcelo Brozovic . Secondo la redazione inglese di Sky Sport in estate sul centrocampista croato tornerà con forza il Siviglia , che aveva già trovato un accordo con i nerazzurri in inverno, ma che aveva visto Luciano Spalletti bloccarne la cessione.