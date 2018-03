Notizie dal Forex 22 marzo 2018 - video

Notizie dal Forex 22 marzo 2018 : La valuta unica viene depressa anche dalla lettura deludente dell'indice tedesco Zew per la quale la fiducia nell'economia tedesca è scesa più del previsto. Il cambio eur/usd scambia a 1,2318 dollari ...

Clemente Mastella - incidente stradale e falange amputata/ Ultime Notizie - ricoverato il sindaco di Benevento : Campania, incidente stradale per Clemente Mastella : ferito, falange amputata dopo lo schianto sulla statale a Caserta. Ultime notizie e aggiornamenti: ricoverato , a breve trasferito a Roma(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 20:08:00 GMT)

Massimiliano Morra - incidente stradale/ Ultime Notizie : Ballando con le Stelle a rischio per l'attore? : Massimiliano Morra : incidente stradale , Ultime notizie . Ballando con le Stelle a rischio per l'attore? Si attendono i risultati degli esami, intanto ha lanciato un appello su Instagram(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 12:45:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Oggi 21 marzo. Via dal lavoro a 61 anni - la richiesta Anief (ultime Notizie : RIFORMA PENSIONI 2018 , Oggi 21 marzo. Via dal lavoro a 61 anni , la richiesta Anief . Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 10:19:00 GMT)

Bitcoin rimbalza dopo un weekend di paura. Buone Notizie dal G20 : ... che in una lettera di ieri spedita alla vigilia dell'apertura dei lavori del G20 di Buenos Aires ha scritto che il FSB non considera il Bitcoin e le altre criptovalute una minaccia per l'economia ...