Nonostante uno Switch da record a febbraio la console più venduta negli USA è PS4

eurogamer

: È morto Stephen Hawking, a 76 anniLo scienziato della «teoria del tutto» , nonostante la malattia e la dua disabili… - Daniele_Manca : È morto Stephen Hawking, a 76 anniLo scienziato della «teoria del tutto» , nonostante la malattia e la dua disabili… - FabManuelMulas : Un amico è uno che sa tutto di te e nonostante questo gli piaci - borghi_claudio : @cris_cersei @BottaAdv @BarbaraRaval @Rosiserra727 Tu parli con uno che CONOSCE LE COSE perché prima di fare ATTI U… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Ieri vi abbiamo parlato dei dati in arrivo da NPD Group sottolineando il grandissimodi: lapiùnei primi dodici mesi di disponibilità sul mercato USA, addirittura meglio di "mostri sacri" come PS4 e Wii. Ma i dati dell'analista Mat Piscatella non si fermano di certo qui.Come riportato da DualShockers, i dati riguardantirivelano che lapiùUSA è PS4, con l'hardware Sony che è anche lacomplessivamente piùnei primi due mesi del 2018. Detto questo la spesa a livello hardware è cresciuta del 55% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso soprattutto grazie ae Xbox One.A livello software tra i giochi più venduti del mese il podio è formato da Monster Hunter World, Call of Duty: WWII e NBA 2K18.Read more…