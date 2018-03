Non serve il gelato a Salvini | ' E' un razzista' Commessa licenziata

Gelataia Non serve Salvini - “è razzista”/ La madre : “l’hai fatta licenziare!” - ma la proprietaria smentisce : La verità sull'episodio che ha visto una commessa rifiutare di servire il gelato a Matteo Salvini perché "razzista". La proprietaria accusata di aver licenziato la ragazza(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:34:00 GMT)

Milano - gelataia Non serve Salvini perché 'razzista' : ripresa dai titolari : Da noi può essere servito chiunque con qualunque ideologia politica o culturale e quando la cosa è stata fatta notare alla signorina, lei se n'e' andata lasciando i suoi colleghi e il posto di lavoro"...

Dal G20 allarme su dazi : 'Serve dialogo'. Ma Trump Non si ferma : Le preoccupazioni dei ministri delle finanze e governatori delle banche, Messe nero su bianco nel comunicato finale. Oggi decisione Fed su tassi -

RAIOLA/ "Spero in Reina titolare al Milan - ma serve Buffon in azzurro? Se a Balotelli Non bastano i gol..." : RAIOLA: “La nazionale fa schifo senza Balotelli". Il duro attacco del procuratore dopo la mancata convocazione in azzurro del suo attaccante da parte di Gigi Di Biagio. (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 23:08:00 GMT)

Lazio - Non solo arbitri e Var : ora serve l'autocritica : Stanchezza e nervosismo, il mix col Bologna è esplosivo. E produce una prestazione scialba, condita dall'amaro , seppur provvisorio, addio alla zona Champions e dalle solite polemiche arbitrali post ...

Peres : 'Col Barça la partita dell'anno - ma serve coraggio. Di Francesco fa di tutto per Non pensarci' : Sarà il portiere più importante del mondo. Sarà lui il titolare del Brasile per il momento che sta vivendo. Lavora tanto, sta dimostrando di essere forte partita dopo partita. Avete paura che vada ...

Pd - Rosato : sul governo utile un referendum tra gli iscritti. Orfini : Non serve. Martina : pronti all'opposizione : ROMA - 'Non sono d'accordo a fare un governo con i 5 stelle, ma su decisioni importanti potrebbe essere utile una consultazione degli iscritti, anche sulla possibilità eventuale di fare un governo'. ...

Pd - Rosato 'Utile un referendum tra gli iscritti sul futuro governo'. Orfini 'Non serve'. Richetti 'Sì a esecutivo di scopo' : Per Richetti il 'renzismo' non è finito: 'Quella spinta a cambiare la politica e il Paese non è per nulla terminata. Il lavoro che ha davanti il Pd è enorme e Renzi può avere un ruolo. Ma è bene che ...

Grillo : “L’epoca dei vaffa è finita - ma Non comincerà quella degli inciuci. Serve una visione. Io? Non so dove collocarmi” : “L’epoca del vaffa è finita, ma quella degli inciuci non comincerà”. Sono le parole di Beppe Grillo che, mentre a Roma continuano le trattative per l’elezione dei presidenti delle Camere e in cerca di una maggioranza di governo, ha deciso di rilasciare un’intervista a Repubblica poco prima del suo spettacolo a Verona. Il garante M5s, che da qualche mese ha ceduto il ruolo di capo politico a Luigi Di Maio, ha parlato ...

Sanità - anche io ho il mio codice 048. Ma al Registro tumori Non serve : Il 16 marzo 2018 anche io mi sono iscritto alla “anagrafe civile del cancro” per potere procedere nel mio percorso diagnostico terapeutico usufruendo delle esenzioni riconosciute agli ammalati di cancro. Il codice viene immesso immediatamente nei data base delle Asl e dei medici di famiglia referenti per la presa in carico del paziente sul territorio di appartenenza anagrafica. La raccolta dei codici 048 fu indicata come metodo di indagine ...

Pd - Damiano : “Referendum tra gli iscritti per decidere cosa fare? Non serve - non siamo mica diventati svizzeri” : “Referendum tra gli iscritti? Non siamo mica diventati svizzeri, che a ogni passo dobbiamo fare un referendum. Ci sono organi e persone deputati a prendere decisioni”. Lo ha detto Cesare Damiano, esponente della minoranza dem, arrivando al Nazareno prima dell’inizio dell’assemblea di Sinistra Dem, l’area di minoranza Pd guidata da Gianni Cuperlo. Presenti anche il reggente del partito Maurizio Martina, il ministro ...

Papa Francesco a Pietrelcina 'Un Paese che litiga tutti i giorni Non può crescere - serve concordia' : Questo umile frate cappuccino ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei fratelli. Imitando il suo eroico esempio e le sue virtù, possiate diventare ...

Papa Francesco a San Giovanni Rotondo : 'Un Paese che litiga tutti i giorni Non può crescere - serve concordia' : Questo umile frate cappuccino ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei fratelli. Imitando il suo eroico esempio e le sue virtù, possiate diventare ...

NBA - Shaquille O'Neal : "Stragi a scuola? Togliere le armi Non serve - ci vuole più polizia' : Harrison , che lo ha cresciuto tra il Texas e la Germania, in varie basi militari in giro per il mondo, . Da Steve Kerr a LeBron James, la NBA prende posizione Una posizione davvero lontana da ...