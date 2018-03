Nintendo ospiterà all' E3 i tornei di Super Smash Bros e Splatoon 2

Nintendo ospiterà i tornei del campionato mondiale di Super Smash Bros. Invitational 2018 e Splatoon 2 all'E3 : L'11 e il 12 giugno a Los Angeles, un gruppo selezionato di giocatori si radunerà per giocare a Super Smash Bros., e alcuni team qualificati si sfideranno a Splatoon 2 per dar prova di un gameplay di altissimo livello durante un evento organizzato da Nintendo che vedrà come protagonisti i due giochi per Nintendo Switch. Il raduno vuole celebrare il divertimento per tutte le età e sottolineerà l'approccio unico al gioco competitivo di Nintendo. ...