Nintendo annuncia un torneo dedicato a Splatoon 2 e Smash Bros all' E3

Ark : Survival Evolved è stato annunciato per Nintendo Switch : ARK: Survival Evolved è stato annunciato per Nintendo Switch, riporta Nintendoeverything.A fare l'annuncio sono stati gli sviluppatori, Wildcard ha infatti annunciato che il gioco sarà visivamente paragonabile alle odierne versioni PS4 er Xbox One, inoltre vanterà modalità moltiplayer nonché una distribuzione paragonabile alla controparte per console fissa.ARK: Survival Evolved arriverà per Nintendo Switch in autunno, di seguito possiamo vedere ...

Nintendo annuncia gli sconti di primavera : Con il tempo che si fa sempre più mite, anche il Nintendo eShop si scalda con la vendita di primavera. Da giovedì 22 marzo alle 15:00 fino a giovedì 5 aprile alle 23:59, saranno disponibili oltre 140 titoli a prezzi scontati per Nintendo Switch, per console della famiglia Nintendo 3DS e per Wii U. Visitate il Nintendo eShop per informazioni complete sui titoli inclusi e sugli sconti disponibili. Per i possessori di Nintendo Switch che devono ...

Nintendo Showcase : Tutti gli Indie annunciati : Nintendo ha presentato ieri oltre una decina di giochi indipendenti in arrivo nel 2018 sul Nintendo eShop per la console Nintendo Switch. Questi giochi “NIndie”, termine che identifica gli sviluppatori indipendenti di giochi per le console Nintendo, daranno vita a esperienze uniche in molteplici generi – compresi giochi d’azione stealth come Mark of the Ninja Remastered, giochi di ruolo tattici come Banner Saga 3 e giochi ...

Nintendo annuncia la data del prossimo evento interamente dedicato ai titoli indipendenti per Switch : Nintendo ha annunciato la data del prossimo evento dedicato interamente ai giochi indipendenti in arrivo su Nintendo Switch, il Nindies Showcase Spring 2018.Come riporta Dualshockers, i titoli indie sono stati una parte fondamentale della libreria della console ibrida e, al fine di evidenziare questi giochi minori, Nintendo ha tenuto due eventi Nindies Showcase l'anno scorso, uno a febbraio e uno ad agosto. Oggi è stato rivelato che un altro ...

Annunciato Little Nightmares Complete Edition per Nintendo Switch : Il Nintendo Direct di ieri ha regalato nuove graditissime sorprese agli utenti Switch, gli annunci sono stati molti e, tra questi, vi segnaliamo quello di Little Nightmares Complete Edition che, come comunica Bandai Namco Entertainment Europe, sarà disponibile sull'ibrida a partire dal 18 maggio. I giocatori potranno accompagnare Six nel suo misterioso viaggio nel mondo di Le Fauci. Questa edizione completa dell'acclamato platform 3D sviluppato ...

Nintendo annuncia il Mario Day : Ogni anno, il 10 Marzo, si festeggia in tutto il mondo il Mario Day, giornata che celebra il mondo di Super Mario. E’ stato scelto il 10 Marzo perche’ questa data, scritta “Mar10”, somiglia graficamente al nome Mario. L’intera giornata sarà dedicata a Super Mario, l’idraulico di origine italiana che in 33 anni di attività, con un vasto catalogo di titoli a lui dedicati, ha catturato il cuore di ...

Annunciato Super Smash Bros per Nintendo Switch : Per chiudere l'evento Direct che si è tenuto questa sera Nintendo ha scelto di lanciare una vera e propria bomba, il grande ritorno della serie Super Smash Bros che arriverà su Switch già nel 2018. Il gioco è stato presentato con un breve trailer dal quale non possiamo trarre molti dettagli, tranne che per la presenza dei protagonisti di Splatoon che molto probabilmente popoleranno il roster del picchiaduro.Non sappiamo al momento se si tratterà ...

Annunciata la versione Nintendo Switch di The Lost Child : NIS America ha annunciato che The Lost Child riceverà una versione Nintendo Switch insieme alle già annunciate versioni per PlayStation 4 e PlayStation Vita.The Lost Child, confermato in uscita per l'occidente, è un RPG a turni dungeon crawling creato dal designer di El Shaddai: Ascension of the Metatron, Takeyasu Sawaki, ambientato nell'universo di El Shaddai Come segnala Dualshockers, Il titolo racconta la storia di Hayato Ibuki che si trova ...

Party Hard : il titolo action stealth è stato annunciato per Nintendo Switch : oggi tinyBuild Games ha annunciato una serie di titoli che arriveranno su Nintendo Switch entro l'anno, e tra di essi vi era incluso anche il titolo d'azione in salsa stealth Party Hard.Come riferisce Dualshockers, il nostro obbiettivo sarà quello di andare a diverse feste e uccidere tutti senza essere scoperti. Se quando uccideremo qualcuno veniamo individuati o viene scoperto un cadavere, arriverà la polizia e per noi sarà game over.Potremo ...

Annunciata la data d'uscita di Joe Dever's Lone Wolf per Nintendo Switch : Forge Reply ha recentemente annunciato la data d'uscita per Nintendo Switch di Joe Dever's Lone Wolf, un peculiare gioco di ruolo già approdato su PC, PS4, Xbox One e dispositivi mobile ispirato a una storica serie di libri game degli anni '80.Come riporta MyNintendoNews il gioco sarà disponibile all'acquisto sul Nintendo eShop a partire dal prossimo 18 febbraio, e offrirà una personalizzazione profonda del personaggio, un promettente sistema di ...

Netmarble Games annuncia Seven Knights per Nintendo Switch : Netmarble Games annuncia ufficialmente lo sviluppo di Seven Knights per Nintendo Switch. Dopo il successo ottenuto su smartphone, il suo RPG arriverà anche sulla console Nintendiana. Seven Knights debutta su Nintendo Switch Nei panni di un eroe, in compagnia di Evan e Karin, dovrete salvare le terre di Ladernberg dal malvagio dio della distruzione. Scopriamo insieme le caratteristiche principali del titolo, in attesa di ...

Nintendo annuncia Mario Kart per smartphone : Per la gioia di tutti i fan, Nintendo porterà l'acclamato Mario Kart sugli smartphone di tutto il mondo entro marzo 2019. Nintendo è un'azienda particolare ma sono tutti consapevoli che tutto ciò che crea lo trasforma in un successo mondiale. Da poco ha annunciato che il servizio Switch Online ...

Nintendo annuncia il gioco Mario Kart Tour per iPhone e Android : (Foto: Nintendo) Sapevamo da qualche settimana che Nintendo aveva intenzione di intensificare i propri sforzi nello sviluppo di una nuova ondata di giochi per smartphone, ma la notizia comunicata in queste ore dalla casa giapponese giunge comunque come una sorpresa. Tramite gli account social di Nintendo scopriamo infatti che il gruppo è al lavoro su un titolo per smartphone iOS e Android che farà parte dell’osannata serie Mario Kart: il ...

The Town of Light : annunciata la versione per Nintendo Switch : The Town of Light, l'horror psicologico ambientato in Toscana nell'ex manicomio di Volterra, già disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One, si appresta ad uscire anche su Nintendo Switch.Come segnala Dualshockers, LKA e Wired Productions hanno confermato l'arrivo di The Town of Light: Deluxe Edition sull'ibrida di Nintendo. Questa Deluxe Edition sarà un'esclusiva Switch e, oltre ai contenuti disponibili per console, si distinguerà dalle altre ...