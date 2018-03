Niente spettacoli con gli animali in Toscana

Daria Bignardi racconta il cancro 'Mi criticavano per i capelli - non ho detto Niente' - People - Spettacoli : 'La chemioterapia fa schifo, ma serve. Curarsi o operarsi non è divertente. Non ho rimosso niente, ma ho elaborato tutto anche scrivendo questo libro. Non è un libro sulla malattia e non è un libro ...