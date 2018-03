Ni no Kuni II è ora disponibile per PC e PS4

Ni no Kuni 2 : Revenant Kingdom è ora disponibile in Italia per PS4 e PC : Bandai Namco Entertainment Europe annuncia che Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom, già recensito sulle nostre pagine, è ora disponibile per PlayStation 4 e PC, con le versioni digitali che saranno scaricabili da domani 23 marzo. Sviluppato dal celebre studio di LEVEL-5 Inc., con la partecipazione dell'ex animatore dello Studio Ghibli, Yoshiyuki Momose, e le fantastiche musiche di Joe Hisaishi, Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom è pronto a incantare i ...