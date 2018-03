Ni no Kuni 2 | Revenant Kingdom è ora disponibile in Italia per PS4 e PC

NI NO Kuni II : REVENANT KINGDOM disponibile da oggi : BANDAI NAMCO annuncia che Ni no KUNIÔ II: REVENANT KINGDOM è ora disponibile per PlayStation 4 e PC, con le versioni digitali che saranno scaricabili da domani 23 marzo. NI NO KUNI II arriva oggi Sviluppato dal celebre studio di LEVEL-5 Inc., con la partecipazione dell’ex animatore dello Studio Ghibli, Yoshiyuki Momose, e le fantastiche musiche di Joe Hisaishi, Ni no KUNI II: REVENANT KINGDOM è ...

Tani è il protagonista del nuovo trailer di Ni no Kuni II : Revenant Kingdom : L'uscita di Ni no Kuni II: Revenant Kingdom si avvicina sempre di più e Bandai Namco sta preparando i giocatori al lancio del suo gioco pubblicando interessante materiale.Ultimamente Ni no Kuni II: Revenant Kingdom lo abbiamo visto in azione in una serie di trailer, ora, grazie alla segnalazione di Gematsu, possiamo scoprire Tani, il personaggio che si presenta come un esploratore e avventuriero che accompagnerà il princpe Evan nel suo ...

Roland è il protagonista del nuovo trailer di Ni no Kuni II : Revenant Kingdom : Mancano dieci giorni all'arrivo di Ni no Kuni II: Revenant Kingdom per PlayStation 4 e PC, il gioco lo abbiamo già visto in azione poco tempo fa in un video che ci offriva ben 25 minuti tratti dal capitolo iniziale, ora è tempo di tornare a dare uno sguardo ai personaggi che popoleranno il titolo di Bandai Namco.Il publisher, infatti, ha condiviso un nuovo trailer, a poca distanza di quello incentrato sul principe Evan, che ci permette di ...

Pubblicato un video con i primi 25 minuti di gameplay di Ni no Kuni II : Revenant Kingdom : Con l'avvicinarsi dell'uscita di Ni no Kuni II: Revenant Kingdom continuano a spuntare informazioni e materiale sul gioco, l'ultimo trailer era incentrato sul principe Evan e, probabilmente, saranno parecchi i giocatori incuriositi che vorranno sapere cosa offrirà loro il capitolo di apertura.Proprio a tal proposito potrebbe interessarvi il nuovo filmato di gameplay Pubblicato da Dualshockers, nel quale è possibile visionare l'inizio di Ni no ...

Il principe Evan è il protagonista del nuovo trailer di Ni no Kuni 2 : Revenant Kingdom : Manca ormai molto poco prima dell'uscita di Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom per PS4 e PC e, in vista del lancio del titolo di Bandai Namco e Level-5, ecco spuntare del nuovo materiale dedicato al gioco.Dopo il filmato di gameplay dedicato a Tani, questa volta il nuovo trailer riportato da Gamingbolt ci mostra il protagonista di Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom, il principe Evan:Che ne dite?Read more…

Ni no Kuni II : Revenant Kingdom torna a mostrarsi in 10 minuti di video gameplay : L'uscita di Ni no Kuni II: Revenant Kingdom per PlayStation 4 e PC si avvicina a grandi passi, per questo motivo Bandai Namco vuole preparare al meglio i giocatori che si cimenteranno con il titolo proponendo interessante materiale.Poco tempo abbiamo avuto modo di vedere un filmato di gioco concentrato sul personaggio di Roland, stavolta il publisher condivide un nuovo video di gameplay della durata di 10 minuti, riportato da Gematsu, incentrato ...

Ni No Kuni II : Revenant Kingdom torna a mostrarsi in un video focalizzato su Roland : Con l'avvicinarsi dell'uscita di Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, Bandai Namco continua condividere dell'interessante materiale dedicato al suo gioco.Dopo aver visto in azione il titolo nei primi 18 minuti ecco altri 10 minuti di gameplay per Ni No Kuni II: Revenant Kingdom focalizzati, questa volta, su Roland mentre si addentra in un sotterraneo fino ad affrontare un boss chiamato Black KnightQui di seguito è possibile visionare il video ...

Ni no Kuni 2 : Revenant Kingdom torna a mostrarsi in 10 minuti di video gameplay : Con l'avvicinarsi dell'uscita di Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom su PlayStation 4 e PC, la rete viene invasa da continue informazioni sul gioco di Bandai Namco, già sono stati condivisi dettagli tecnici relativi alla versione PS4 Pro e alla longevità, oggi possiamo tornare a vedere in azione il titolo in un nuovo video gameplay.Come segnala Dualshockers, il publisher di Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom ha condiviso un inedito filmato di gioco che ...

Il nuovo video di Ni no Kuni 2 : Revenant Kingdom ci mostra la città di Goldpaw : Mentre poco tempo fa vi abbiamo riportato le ultime informazioni sulla longevità di Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom e i dettagli tecnici della versione PS4 Pro, ecco che oggi abbiamo l'opportunità di dare nuovamente un'occhiata al titolo di Level-5.Come segnala Gamingbolt, il nuovo video di Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom questa volta ci propone uno sguardo alle ambientazioni, nello specifico alla città visivamente più sorprendente del gioco, ...

Nuovo trailer per Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom mostra Goldpaw City : Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom è un videogioco che noi aspettiamo con impazienza: il classico RPG alla giapponese, o meglio JRPG, in cui un manipolo di personaggi che compongono un party di combattenti deve salvare il mondo. Già il primo episodio si caratterizzò per una trama per niente scontata, il rapporto del protagonista con la madre da ritrovare era davvero speciale. Questa sarà invece una storia di riscatto che, nel più classico racconto da ...

NI NO Kuni II REVENANT KINGDOM : I Requisiti PC Minimi e Consigliati : Level 5 e Bandai Namco, hanno diffuso in data odierna i Requisiti Minimi e Consigliati per la versione PC di Ni No KUNI II, la quale sarà disponibile a partire dal 23 Marzo 2018 in concomitanza con la versione console. Ni No KUNI II: REVENANT KINGDOM – Requisiti PC Minimi Richiede processore e sistema operativo a 64-bit OS: Windows 7 SP1 64bit, Windows 8.1 64bit Windows 10 64bit Processore: Intel Core i5-4460 / AMD FX-6300 Memoria: ...

Ecco quante ore serviranno per completare Ni No Kuni II : Revenant Kingdom : L'uscita di Ni No Kuni II: Revenant Kingdom si avvicina a grandi passi, i giocatori PlayStation 4 e PC potranno mettere le mani sul titolo a partire dal prossimo 23 marzo, ma intanto in rete continuano a spuntare interessanti informazioni.Ad esempio, poco tempo fa vi abbiamo riportato le caratteristiche tecniche di cui godrà Ni No Kuni II: Revenant Kingdom su PS4 Pro, con risoluzione dinamica 4K, 60 fps e HDR, ora, sempre grazie alla preziosa ...

Ni No Kuni II : Revenant Kingdom supporterà 4K dinamico - 60 fps e HDR su PS4 Pro : Dopo avervi proposto la nostra anteprima di Ni No Kuni II: Revenant Kingdom di Level- 5, oggi vi riportiamo interessanti novità che riguardano la versione PlayStation 4 Pro del gioco. Ormai manca poco più di un mese al lancio del titolo, di conseguenza in rete spuntano sempre più informazioni e, come riporta Gamingbolt, ora apprendiamo che Ni No Kuni II: Revenant Kingdom supporterà la risoluzione 4K dinamica, con 60 fps e HDR su PS4 Pro. Questo, ...

