Neve | scuole Potenza chiuse pure domani

Neve Basilicata : scuole chiuse anche domani 23 marzo a Potenza : 1/15 Potenza ...

Maltempo Puglia : Neve sui Monti Dauni e sul Gargano - chiuse alcune scuole : In provincia di Foggia la neve torna a imbiancare i paesaggi: nevica in numerosi comuni dei Monti Dauni e del Gargano ma non si segnalano disagi o difficoltà alla circolazione stradale e alla popolazione. Nevica in Comuni garganici come Monte Sant’Angelo e Foresta Umbra. Segnalati fiocchi ad Accadia, a Monteleone di Puglia, ad Alberona e a Rocchetta Sant’Antonio: in questi due ultimi Comuni i sindaci hanno deciso la chiusura delle ...

Maltempo - Basilicata coperta dalla Neve : scuole chiuse a Potenza e a Matera : Un’intensa nevicata sta interessando dalla notte scorsa la città di Potenza, dove oggi, in seguito alla decisione presa ieri sera dal sindaco, Dario De Luca, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Lo stesso provvedimento di chiusura delle scuole è stato preso da numerosi altri sindaci lucani, anche in provincia di Matera. A causa della forte nevicata (diverse decine di centimetri, con temperature vicine allo zero) sono ...

Neve sulla East Cost degli USA : chiudono le scuole e anche la Casa Bianca [VIDEO] : La primavera è iniziata, eppure fiocchi stanno imBiancando la East Coast statunitense e anche la Casa Bianca chiude per Neve. Le insolite nevicate sulla Costa nordorientale degli Stati Uniti, in particolare a Washington e a New York, hanno Costretto alla cancellazione di numerosi voli, alla chiusura delle scuole e di vari uffici amministrativi. Nor again (not spelling mistake….being cheecky)- DC SNOW DAY: Snow falls on the White House as ...

Usa : Neve su east cost - chiudono scuole e anche Casa Bianca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Maltempo - altro che Burian : niente Neve persino a L’Aquila - ma le scuole sono chiuse : Nel timore di abbondanti nevicate sono state chiuse oggi le scuole di ogni ordine e grado a l’Aquila: fiocchi sono caduti nella prime ore della mattina con un accumulo a terra molto modesto, circa 2 cm. La viabilità è regolare. Il provvedimento di chiusura degli istituti scolastici è stato firmato ieri sera dal sindaco Pierluigi Biondi, e deciso in considerazione dell’avviso di condizioni meteo avverse emesso dal Dipartimento di ...

BeNevento - Mastella perde la guerra contro il panino nelle scuole : Clemente Mastella perde, almeno per ora, la 'guerra' con i genitori: il Tar della Campania ha bocciato il suo regolamento che vieta il panino libero nelle scuole di Benevento. I bambini delle materne ...

Neve - quanto ci costi. Treni - scuole e uffici fermi : ecco il conto : Nel Centro-Nord la Neve a febbraio è la regola, a Roma e nel Sud le previsioni erano note da giorni. Eppure la macchina burocratica amministrativa si è inceppatalicidio, cos'è e come riconoscerlo. ...

Allerta Meteo - forte maltempo in tutt’Italia tra Neve - GELICIDIO e SCIROCCO : scuole chiuse anche Venerdì 2 Marzo in molti Comuni [ELENCO LIVE] : Allerta Meteo – scuole chiuse anche domani, Venerdì 2 Marzo, in molti Comuni d’Italia a causa della forte ondata di maltempo in atto, provocata dallo SCIROCCO caldo-umido in scorrimento sull’aria fredda portata nei giorni scorsi dal gelido Burian siberiano. L’Allerta è elevata soprattutto per il Nord, dove continuerà a nevicare anche nei prossimi giorni. Di seguito pubblichiamo l’elenco dei Comuni in cui le scuole ...

Allerta Neve in Liguria - a Genova scuole chiuse : Genova, 1 mar. , Adnkronos, - Nevischio e forte vento, con anche alcune trombe d'aria registrate nel savonese e raffiche oltre i 100 chilometri all'ora tra le alture di Genova e La Spezia. E' l'...

Maltempo - ad Alba in azione il piano Neve : niente scuole chiuse domani 2 Marzo : Trentatré macchine operatrici tra trattori, sabbiatori e palette per marciapiedi, più 12 spalatori e 5 coordinatori sono in azione da ieri ad Alba per pulire la neve nelle diverse zone della città a ciclo continuo. Dopo i trattamenti antigelivi fatti ieri sera dalle 21, stanotte alle 3 sono entrati in azione i mezzi spalatori della neve ed i sabbiatori per altri trattamenti antigelo. Contemporaneamente gli spalatori hanno pulito gli ...

Maltempo : chiudono alcune scuole per Neve in Bergamasca domani 2 Marzo : A causa delle nevicate delle ultime ore e di quelle previste per domani, in provincia di Bergamo è stata decisa la chiusura di alcune scuole. In città domani chiude l’istituto Aeronautico di via Carducci. A Val Brembilla il Comune ha disposto la chiusura di tutte le scuole, dall’asilo nido alla scuola media nelle giornate di domani e sabato. Stesso provvedimento ma solo per domani a Solto Collina, così come per l’istituto ...

Maltempo - Neve in Emilia : scuole chiuse domani 2 Marzo in molti Comuni del Bolognese : Viste le abbondanti precipitazioni in corso, nella quasi totalità dei Comuni del territorio metropolitano Bolognese, al momento 49 su 55, domani, venerdì 2 Marzo, verrà sospesa l’attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado e in tutti i servizi educativi. Le scuole delle zone montane erano chiuse già da oggi, 1 Marzo. Al momento è prevista la chiusura in questi Comuni: Alto Reno Terme; Anzola dell’Emilia; Argelato; ...

LIVE Situazione Neve : 2 marzo scuole chiuse in molte città | : Da Milano a Firenze, fiocchi bianchi in molte città. In circolazione solo il 50% dei treni regionali in Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana . Il 30% di quelli di Trenord non ...