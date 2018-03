Neve Basilicata | scuole chiuse anche domani 23 marzo a Potenza

Maltempo - Basilicata coperta dalla Neve : scuole chiuse a Potenza e a Matera : Un’intensa nevicata sta interessando dalla notte scorsa la città di Potenza, dove oggi, in seguito alla decisione presa ieri sera dal sindaco, Dario De Luca, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Lo stesso provvedimento di chiusura delle scuole è stato preso da numerosi altri sindaci lucani, anche in provincia di Matera. A causa della forte nevicata (diverse decine di centimetri, con temperature vicine allo zero) sono ...

Maltempo - Neve su Basilicata e Irpinia : 8.32 Un'intensa nevicata sta interessando dalla notte scorsa la città di Potenza, dove oggi, in seguito alla decisione presa ieri sera dal sindaco De Luca, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. La chiusura delle scuole è stata decisa anche da altri sindaci lucani. A causa della forte nevicata (diverse decine di centimetri, con temperature vicine allo zero) sono segnalati disagi sulle principali strade di tutta la Basilicata. ...

Maltempo Basilicata - emergenza Neve gennaio 2017 : operativo il piano di interventi : E’ operativo il piano degli interventi urgenti, per un importo complessivo di 10,1 milioni di euro, per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 2 al 18 gennaio 2017 nel territorio lucano. Lo ha reso noto il Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, Donato Viggiano, nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza in questione. Il piano, per il quale la Regione Basilicata ha ...

Da questa notte Neve in Campania - Puglia - Basilicata e Calabria : Roma, 25 feb. , askanews, L'ingresso di aria fredda di origine artica, che sta interessando le regioni centro-settentrionali, si estenderà gradualmente già dalla prossima notte al meridione, ...

Da questa notte Neve in Campania - Puglia - Basilicata e Calabria : Roma, 25 feb. , askanews, - L'ingresso di aria fredda di origine artica, che sta interessando le regioni centro-settentrionali, si estenderà gradualmente già dalla prossima notte al meridione, ...

Maltempo - notte da lupi al Sud : bufere di Neve tra Campania - Basilicata - Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : 1/5 ...