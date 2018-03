Netflix | ecco le novità in arrivo ad aprile

Lost in Space : ecco il trailer della nuova serie Netflix - : Netflix ha da poco diffuso sul web il primo trailer ufficiale di 'Lost in Space' . Il nuovo show ispirato all'omonima serie degli anni Sessanta, e sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 13 aprile 2018. A cinquant'anni dal suo debutto, ritorna in Tv questa versione della serie sci-fi, che il nuovo 'Lost in Space' rivisita in chiave drammatica e moderna. ...

Netflix - ecco i film che spariranno a marzo : A marzo 2018 su Netflix arriveranno molte cose interessanti, ma altre spariranno dalla piattaforma, come sempre accade nella continua rotazione di contenuti della piattaforma di video on demand, in base agli accordi che riguardano le produzioni non originali. Tra i 15 film che salutiamo ci sono i due dedicati a The Punisher, Star Wars: Il risveglio della Forza, Big Fish e Ragazze interrotte. Qui sotto trovate l’elenco completo. Si parte ...

Sky e Netflix - partnership al via : ecco cosa cambia per gli abbonati : Oggi, grazie ad un accordo senza precedenti, Sky Q diventa la piattaforma dove è possibile trovare tutti i migliori contenuti di intrattenimento al mondo, accessibili con un solo click. Siamo felici ...

Sky e Netflix insieme : 'Accesso diretto con Sky Q'. Ecco cosa cambierà per gli abbonati : Sky renderà disponibile la vastità dell'offerta Netflix ai clienti nuovi ed esistenti creando un pacchetto Tv di intrattenimento ad hoc, che per la prima volta raggrupperà sotto lo stesso tetto i ...

Sky e Netflix insieme - ecco il nuovo pacchetto : TORINO - Sky e Netflix annunciano una nuova grande partnership per raggruppare l'intero servizio Netflix all'interno di un nuovo pacchetto di abbonamento Sky TV. Questa partnership, la prima al mondo ...

Life Sentence : ecco il nuovo sci-fi Netflix prodotto da Matt Reeves! : Gli ultimi acquisti del servizio streaming in ambito sci-fi non sono stati dei successi spaventosi, come l'investimento di 90 milioni di dollari in Bright , distrutto dalla critica ma amato dal ...

Variabile voto nel futuro di Tim La Netflix di Bollorè guarda a FI Ecco come finirà con Mediaset : La vicinanza alle elezioni politiche del 4 marzo e la convinzione da parte di Silvio Berlusconi di riuscire a ottenere un risultato tale da condizionare la formazione del futuro governo italiano ha fatto finire su un binario morto l’ipotesi di una joint-venture a tre sui contenuti media tra Vivendi/Canal Plus, Telecom Italia/Tim e Mediaset. Se Berlusconi non otterrà il successo sperato Bolloré potrà ancora cercare un accordo, diversamente ...

Netflix - ecco le novità in arrivo a marzo : È un ricchissimo calendario quello delle novità che arriveranno a marzo su Netflix. Sulla piattaforma di streaming, infatti, faranno il loro debutto le seconde stagioni di titoli originali come Jessica Jones, Santa Clarita Diet e Una serie di sfortunati eventi, accanto a film inediti come Annientamento e tante altre produzioni. Serie tv 21 Thunder – prima stagione disponibile dal 1° marzo Questa serie canadese segue le vicende del Montreal ...

La Juve su Netflix : ecco il trailer del docufilm in onda dal 16 febbraio : Un piccolo assaggio di ciò che i tifosi Juventini potranno vedere sulla piattaforma di video on demand a partire dal 16 febbraio. L'articolo La Juve su Netflix: ecco il trailer del docufilm in onda dal 16 febbraio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Netflix : 7 giorni al documentario sulla Juventus. Ecco il trailer ufficiale : Si inizia con i primi tre episodi, per poi proseguire in estate, in cui il colosso dello streaming ci mostrerà le fatiche settimanali e in partita, ma anche qualcosa della vita privata dei campioni ...

"Prima squadra : Juventus FC" - ecco l'anteprima della serie Netflix : Un'anteprima, un pezzo di ciò che si vedrà tra una settimana: ecco un breve estratto di "Prima squadra: Juventus FC", la serie sui bianconeri di Netflix. È il primo prodotto del colosso americano di ...

Ecco le truffe telefoniche contro Lidl - Euronics - Unieuro - Spotify - e Netflix. Tramite WhatsApp : ... nel primo caso, un messaggio paventerebbe la possibilità di vincere uno dei conti Spotify Premium che la piattaforma di streaming musicale sta regalando, semplicemente Tramite un click che, però, ...

Ecco il trailer di Mute - l'ultima produzione Netflix dal regista di Warcraft : Mute è il nuovo film di Duncan Jones, il regista di numerosi film di fantascienza nonchè anche di Warcraft, film tratto di celebri videogiochi targati Blizzard.Come riporta Gamespot, Mute è una produzione Netflix e si tratta di un film fantascientifico. Interpretato da Alexander Skarsgård (La leggenda di Tarzan, True Blood), Paul Rudd (Ant-Man) e Justin Theroux (La ragazza su un treno), il film giungerà sul noto portale online il prossimo 23 ...

Juventus FC sbarca su Netflix - ecco la serie tv dedicata ai bianconeri - data episodi - : Juventus e Netflix insieme Sarà la Juventus dunque la prima squadra calcistica a sbarcare sul colosso di streaming On Demand, il titolo della ducu-serie fa sicuramente riferimento proprio a questo ...