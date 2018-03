Nessuno prende la maglia n 13 di Astori

Festa di compleanno a tema Stranger Things - ma Nessuno partecipa. Undici lo sorprende così : Aaron, un ragazzino americano ha organizzato una Festa sul tema della popolare serie tv, ma nessuno dei suoi compagni di classe si è presentato. La storia è diventata virale e così anche Millie Bobby Brown e Gaten Matarazzo, due dei protagonisti dello show, si sono autoinvitati con entusiasmo.Continua a leggere

M5S : Renzi - onestà? Pd non prende lezioni da Nessuno : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “Perché se i grillini dicono che loro sono il partito degli onesti, ricordo che il Pd non prende lezioni da nessuno. Non le prende soprattutto da un partito fondato da un pregiudicato, che ha qualche problema di troppo con l’evasione fiscale e che ha inventato la sceneggiata dei rimborsi ma dimentica di dire che i cinque stelle hanno rinunciato (forse) a 23 milioni in 6 anni”. Lo scrive Matteo ...

Toro - Mazzarri sa come si fa : ai bianconeri Nessuno prende più punti di lui : Domenica c'è il derby della Mole, i granata si affidano al tecnico imbattuto due volte su tre contro i campioni d'Italia Lui sa come si fa. Non per niente è l'anti-Juve per eccellenza di questo ...

A Mosca aereo precipita prendendo fuoco : Nessuno sopravvissuto : L'aereo che oggi è precipitato quasi subito dopo il decollo, e che era partito dall'aeroporto di Mosca, il Domodedovo, il secondo più grande della capitale russa, ha preso fuoco schiantandosi causando la morte di tutti i passeggeri e dei sei membri dell'equipaggio, lo riferisce l'agenzia di stampa russa Interfax. Impossibile raggiungere con i mezzi il luogo dell'impatto Chi si trovava a bordo dell'aereo non avrebbe avuto possibilità alcuna di ...

Successo per il lancio SpaceX : “Musk ha dimostrato che si possono prendere razzi usati e farli volare di nuovo. Nessuno ci credeva” : Il peso massimo dei lanciatori targato SpaceX ce l’ha fatta. Dopo giorni di fibrillazione, Falcon Heavy ha debuttato in grande, staccandosi dal launch pad 39 A di Cape Canaveral quando in Italia erano le 21 e 46. Un lancio da manuale anche per un altro aspetto : il recupero di due dei tre booster che compongono il primo stadio del lanciatore: prima i due laterali che sono atterrati sulle piattaforme di Cape Canaveral mentre quello centrale ...

”Peccato solo che…”. Striscia la Notizia - arriva il colpo di scena che Nessuno si aspettava. Michelle Hunziker se ne va e con lei Gerry Scotti. Sorpresa : ecco chi prende il loro posto. Una strana “coincidenza” che non si poteva non notare : colpo di scena a Striscia la Notizia. Michelle Hunziker e Gerry Scotti lasciano la conduzione del programma. Tristi? E sapete chi prenderà il loro posto? Da lunedì 5 febbraio 2018 dietro il bancone di Striscia La Notizia ci saranno Ficarra e Picone che condurranno fino al 9 giugno. Caso strano, ma soprattutto è un caso? Anche stavolta, mentre la conduzione del tg satirico più irriverente della tv è affidata a Ficarra e Picone, si vota. E infatti ...

Hunziker-Bongiorno - la Lucarelli le prende in castagna : "A Doppia Difesa Nessuno risponde alle donne che denunciano" : "Associazione o spot?", questo l'articolo firmato da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto che punzecchia Doppia Difesa, la Onlus fondata da Michelle Hunziker e...

"Ciao nonna". Lutto nel cinema italiano : Nessuno potrà mai prendere il suo posto : Lutto nel mondo del cinema e della televisione. È morta a 100 anni e 6 mesi Anna Campori, attrice di cinema e di teatro ricordata soprattutto per il ruolo della nonna ne Il corsaro nero e per quello di ...

Cari - carissimi giovani italiani Costano tanto - Nessuno li prende : C'è una contraddizione di fondo che riguarda il calcio italiano, appena fatto fuori dai Mondiali. L'idea prevalente è che la sua crisi sia dovuta all'invasione degli stranieri, dimenticando che quando nel 2006 vincemmo la quarta coppa del mondo in serie A ce n'erano già parecchi. Semmai erano molto migliori di quelli attuali e costringevano i nostri a eccellere per non perdere il posto in squadra, laddove da lì in poi ...