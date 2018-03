Nessuna crisi tra Liam Payne e Cheryl Cole | una festa per Bear per il suo primo

optimaitalia

(Di giovedì 22 marzo 2018)tra, una relazione costantemente sotto i riflettori: a tale proposito, il cantante degli One Direction ha rilasciato un'intervista esclusiva a ES Magazine.La coppia formata daè stata nelle ultime settimane oggetto di continue speculazioni: diversi tabloid inglesi e rumors dichiaravano i due in totale, e prossimi alla rottura nonostante una breve apparizione insieme ai Brit Awards 2018.A fronte della presuntatra, il cantante ha rilasciato alcune dichiarazioni: tra lui enon c'è. "Abbiamo i nostri diverbi", ha detto, "Com'è normale che sia in una relazione tra due persone". Ma la coppia ha preso l'attenzione mediatica sulla loro storia ed "ipotetica rottura" con leggerezza:"La cosa divertente è che una settimana i media parlavano di matrimonio, quella dopo invece ...