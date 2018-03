Nespoli e Ortolani presentano a Milano C' è Spazio per tutti?

notizie.tiscali

: #spazio, @astro_paolo #Nespoli e @Leo_Ortolani presentano a #Milano #CeSpaziopertutti #VIDEO via @askanews_ita ->… - pinodifeo : #spazio, @astro_paolo #Nespoli e @Leo_Ortolani presentano a #Milano #CeSpaziopertutti #VIDEO via @askanews_ita ->… - Parvalux : RT @pinodifeo: A parlare di #spazio e #arte con @astro_paolo #Nespoli e @Leo_Ortolani al @MuseoScienza di #Milano #cespaziopertutti #vitami… - ninistria : RT @pinodifeo: A parlare di #spazio e #arte con @astro_paolo #Nespoli e @Leo_Ortolani al @MuseoScienza di #Milano #cespaziopertutti #vitami… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) ... ."Io sono convinto che losia accessibile a- ha spiegato- non siamo nati come specie in un posto dove non c'è la gravità ma nonostante tutto, con la nostra scienza la nostra ...