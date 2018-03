Nell’ultimo trimestre del 2017 HMD ha raggiunto il sesto posto tra i produttori di

Google Play Store da record : oltre 19 miliardi di app scaricate Nell’ultimo trimestre del 2017 : Il Google Play Store supera i 19 miliardi di applicazioni scaricate negli ultimi tre mesi del 2017 , superando lo Store di Apple ma non in quanto a spesa degli utenti: ecco le ultime statistiche stilate da App Annie. L'articolo Google Play Store da record : oltre 19 miliardi di app scaricate nell’ultimo trimestre del 2017 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Goldman Sachs ha riportato perdite Nell’ultimo trimestre del 2017 - non succedeva dal 2011 : La banca d’affari Goldman Sachs ha riportato nelle perdite nel quarto trimestre del 2017, per la prima volta dal 2011. Le perdite si devono soprattutto a una sanzione da 4,4 miliardi di dollari che è stato necessario pagare per via The post Goldman Sachs ha riportato perdite nell’ultimo trimestre del 2017, non succedeva dal 2011 appeared first on Il Post.