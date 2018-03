Nell' inseguimento si disfa di un pacchetto | pusher preso con un etto di ' maria'

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2018 : Lukas Hofer è secondo Nell’inseguimento! Vince Martin Fourcade - terzo Johannes Boe : Lukas Hofer rompe la maledizione. Lo ha cercato a lungo quest’anno e nell’inseguimento di Oslo Holmenkollen è finalmente riuscito a trovare il podio che mancava. L’altoatesino ha chiuso la gara al secondo posto, inserendosi tra i due marziani Martin Fourcade, vincitore, e Johannes Boe, terzo. Una gara magistrale per conduzione tattica, con la consueta solidità sugli sci (quarto tempo) e la concentrazione al poligono, dove ha ...

LIVE Biathlon - Staffette Oslo 2018 in DIRETTA : DOPPIO PODIO AZZURRO!!! Hofer splendido secondo Nell'inseguimento! Terza l'Italdonne Nella ... : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile e dell'inseguimento maschile a Oslo, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Sulle nevi norvegesi andrà in scena una giornata davvero ricca e appassionante. L'Italia punta al PODIO con le ragazze: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi guidano un quartetto ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Simone Consonni al comando dopo le prime due prove dell’omnium! Record del mondo per Chloe Dygert Nell’inseguimento : Si è conclusa la prima sessione della quarta giornata di gare dei Mondiali di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento ad Apeldoorn (Olanda). Per l’Italia arrivano ottime notizie dall’omnium maschile dove un brillantissimo Simone Consonni si trova in prima posizione provvisoria dopo due delle quarte prove previste. Il 23enne lombardo ha aperto subito bene ottenendo un sesto posto nello scratch, guadagnando così 30 punti. Poi è riuscito a ...

Oro Nell'inseguimento. Ganna si conferma il più forte al mondo : Un'altra impresa di Filippo Ganna ai Mondiali di ciclismo su pista di Apeldoorn , Olanda, . Il 21enne piemontese di Verbania, compagno di Aru nell'UAE Emirates di Saronni, ha conquistato l'oro nell'...

Ciclismo - Mondiali pista : favoloso Ganna - oro Nell'inseguimento invidividuale : APELDOORN - La faccia vincente dell'Italia nel Ciclismo si pista. Filippo Ganna è campione del mondo nell'inseguimento, per la seconda volta in tre anni. L'azzurro ha vinto ha conquistato l'oro con il tempo 4'13'607, che è anche il nuovo record italiano. Battuto, in quello che sembra un eterno ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Filippo Ganna certezza assoluta! E’ in finale per l’oro Nell’inseguimento individuale : Filippo Ganna è in finale per l’oro nell’inseguimento individuale ai Mondiali di Ciclismo su pista in corso di svolgimento ad Apeldoorn, in Olanda. Per l’azzurro si tratta della terza medaglia consecutiva in una rassegna iridata dopo l’oro del 2016 e l’argento del 2017, senza dimenticare i bronzi conquistati con l’Italia nell’inseguimento a squadre nell’edizione in corso ed in quella del 2017. A ...

Mondiali su pista - inseguimento : bronzo Italia! Battuta la Germania Nella finale 3°/4° posto : Bel successo per l'Italia dell'inseguimento a squadre al maschile. Il quartetto composto da Simone Consonni, Liam Bertazzo, Filippo Ganna e Francesco Lamon va a medaglia nei Mondiali di ciclismo su ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’Italia si gioca con la Gran Bretagna un posto in finale Nell’inseguimento femminile. Serve la gara perfetta delle azzurre : Questo pomeriggio l’Italia proverà a centrare una storica finale nell’inseguimento a squadre femminile ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il quartetto azzurro formato da Elisa Balsamo, Tatiana Guderzo, Letizia Peternoster e Simona Frapporti ha fatto registrare il terzo tempo in qualifica e affronterà in semifinale la Gran Bretagna. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di questa sfida. Ieri le azzurre hanno fatto ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Italia in lotta per le medaglie Nell’inseguimento a squadre - Kirsten Wild regina dello scratch - nona Rachele Barbieri. Tutti i podi e risultati : La prima giornata di gare ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn ha visto l’Italia protagonista negli inseguimenti a squadre, dove domani gli azzurri si giocheranno il podio, mentre l’Olanda ha già conquistato due ori e un argento. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati e le medaglie assegnate oggi. Partiamo dagli inseguimenti a squadre, dove al maschile l’Italia lotterà per il bronzo con la Germania. Il quartetto azzurro formato da ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’Italia lotterà per il bronzo Nell’inseguimento maschile. Agli azzurri non basta il record italiano per superare la Danimarca : l’Italia si giocherà la medAglia di bronzo nell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il quartetto azzurro formato da Liam Bertazzo, Simone Consonni, Filippo Ganna e Francesco Lamon è stato superato in semifinale dalla Danimarca per 386 millesimi. I nostri portacolori hanno fatto registrare un grandissimo tempo con 3:54.884, che vale il nuovo record italiano, migliorando così il 3:55.724 di Rio ...