Nel giorno del summit Ue | Bruxelles ricorda attacchi 2016

Scisciano - droga in casa : ragazzo arrestato Nel giorno del suo compleanno : I carabinieri della stazione di San Vitaliano (NA), diretti dal maresciallo-capo comandante Giovanni Marchitelli, dopo una serie di complesse e articolate attività investigative, lo hanno arrestato ieri mattina, 21 marzo 2018, nel giorno del suo compleanno. Si tratta di un giovane 27 enne di Scisciano (NA), Francesco Raffaele Caccavale, incensurato, trovato in possesso all'interno della propria abitazione di ingenti dosi di sostanze ...

A2A positiva Nel giorno dei conti : Teleborsa, - Si muove in modesto rialzo il titolo A2A , che passa di mano in progresso dello 0,43% nel giorno in cui alzerà il velo sui conti d'esercizio. Su base settimanale, il trend del titolo è ...

A2A positiva Nel giorno dei conti : Si muove in modesto rialzo il titolo A2A , che passa di mano in progresso dello 0,43% nel giorno in cui alzerà il velo sui conti d'esercizio. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido ...

Inter - Wanda Nara : 'Icardi crede Nel progetto Suning. Rinnovo? Vale ogni giorno di più' : Ed è uno dei migliori centravanti al mondo, lo dicono i numeri". "Rinnovo? ogni giorno che passa, Mauro Vale sempre di più" Il presente dice che Mauro Icardi ha superato quota 100 gol in Serie A e ...

Wanda racconta Mauro Icardi : "Crede Nell'Inter. Rinnovo? Ogni giorno vale di più" : Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, sceglie La Gazzetta dello Sport per raccontare i mille volti del centravanti dell'Inter. L'amore, la famiglia, l'Inter e il futuro. Quel futuro nerazzurro in cui Mauro Icardi mostra ripetutamente di credere, ma che è ancora da ...

Wanda : 'Icardi crede Nell'Inter. Il rinnovo? Ogni giorno vale di più' : Qualcuno sostiene che Icardi è tanto letale in area, quanto poco utile fuori: è d'accordo? 'Non cambierei i suoi oltre cento gol per niente al mondo. Quando gli arriva la palla, fa quello che vuole'. ...

Inferno 2.0 : cronaca di un giorno di shopping Nel 'dark web' : "Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita". Per qualche ragione bizzarra, mentre mi preparavo alla prima avventura sul dark web, mi sono ...

Scamarcio picchiato e risarcito : la vicenda non tutti se la ricordano - ma fu grave. L’attore si trovava Nella sua amata Puglia il giorno del fattaccio. Il motivo della scazzottata? Come andarono le cose quella sera e la svolta di questi ultimi giorni : Bello, ricco, desiderato da tutte, famoso e, diciamolo, anche molto bravo. Stiamo parlando di Riccardo Scamarcio, protagonista di un episodio da cinema ma che stavolta con il suo mestiere ha ben poco a che fare. La storia si sta trascinando da ormai tre anni. Ecco, dopo tre anni l’attore pugliese ha avuto giustizia: Riccardo Scamarcio sarà risarcito – secondo fonti della difesa – per essere stato picchiato durante un ...

Rottura Nel centrodestra : carta Bongiorno al Senato : 'Berlusconi non ha ancora smaltito la botta. Non si spiega il perché del risultato elettorale, ma continua a suicidarsi ospitando Salvini sulle sue reti'. Il parlamentare azzurro non si tiene mentre ...

Gli imprenditori del rancore prosperano Nel Mezzogiorno - : ... contro l'insipienza delle classi dirigenti interne ed esterne, sempre meno capaci di rappresentare problemi ed elaborare soluzioni ai grandi drammi vissuti dal territorio; contro la politica in ...

Allerta Meteo - Nel giorno della Festa del Papà 2018 arriva la “Tempesta di San Giuseppe” : NEVE in pianura al Nord - forte MALTEMPO al Centro/Sud : 1/17 ...

Roma - l’intrepido ciclista che sfida la piena del Tevere Nel giorno dell’eroica impresa di Nibali a Sanremo [GALLERY] : 1/16 ...

La sintonia Nel centro destra e la conferenza di Parigi. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Merkel e Macron si sono incontrati a Parigi. In conferenza stampa congiunta la cancelliera e il presidente hanno detto che il voto in Italia ha scosso l'Europa. All'ordine del giorno anche ...

Napoli omaggia Pino Daniele Nel giorno del suo compleanno e onomastico : ... il sito de Il Mattino trasmetterà l'evento in diretta streaming e ci sarà anche la diretta radio su Radio Marte. 'Questo concerto per Pino ha detto il fratello Nello è una festa di compleanno tra ...