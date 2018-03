Negato il diritto alla salute?

Blastingnews

(Di giovedì 22 marzo 2018) In queste ore sta circolando una notizia molto preoccupante, che vieterebbe ai cittadini italiani di spostarsi da una regione all'altra per curarsi. Secondo le statistiche, circa 800mila italiani (in particolar modo quelli del centro sud) hanno preferito spostarsi dloro regione per andare a curarsi nei migliori ospedali della nostra penisola. Un servizio che costa circa 4 miliardi di euro. Le migliori regioni dal punto di vista sanitario sono la Lombardia (con 161.000 pazienti l'anno) e l'Emilia Romagna: secondo le statistiche infatti gli italiani scelgono gli ospedali sull'asse Milano-Bologna. Sono 14 invece le regioni in rosso, come ad esempio la Calabria che ha un debito per 391milioni, seguita poi dCampania (in rosso per 302 milioni) e il Lazio (289 milioni). Si è parlato di questo ieri, durante la Conferenza Stato-Regioni. Pare infatti, che l'Italia stia cercando di ...