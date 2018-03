Nba | Boston tra infortuni e fiducia

Nba - la tripla di Morris condanna OKC : Boston rimonta 6 punti in 20 secondi : Boston Celtics-Oklahoma City Thunder 100-99 IL TABELLINO Nella storia della NBA, quando una squadra è arrivata agli ultimi 20 secondi di partita con 5 o più punti di vantaggio ha finito per vincere la ...

Nba risultati : Harden con 42 punti ferma Portland - Boston beffa Oklahoma City : James Harden con 42 punti decide uno spettacolare Portland-Houston, in cui i Rockets chiudono a 13 la serie di successi dei Blazers. Emozioni dal sapore playoff anche a Boston: i Celtics, decimati ...

Nba risultati : Portland ha fatto 13 - New Orleans travolge Boston : Portland si conferma la squadra più calda della Nba, prendendosi a casa Clippers la 13ª vittoria di fila e spingendo un po' più fuori dai playoff la squadra di Danilo Gallinari. In chiave postseason ...

Nba 2018 : Westbrook e Davis fermano Toronto e Boston - bene Houston e Portland. Rischiano i Clippers : La domenica Nba è stata caratterizzata da quattro partite. La stagione regolare 2018 della lega più spettacolare del mondo sta volgendo al termine e ormai ogni match potrebbe risultare decisivo per la definizione delle griglie dei playoff sia ad Est, dove ormai le otto formazioni che accederanno alla post season sembrano decise, sia ad Ovest, dove ancora non è ben chiaro quali saranno le magnifiche otto. Partiamo, dunque, dagli Houston Rockets, ...

Nba Sundays : Anthony Davis e i Pelicans in trasferta a Boston alla caccia dei playoff : L'ultima volta che i Boston Celtics hanno affrontato Anthony Davis il n°23 dei Pelicans ha mandato a libri una prestazione da 45 punti e 16 rimbalzi, trascinando i suoi alla vittoria in overtime e ...

Nba : Boston-Washington - che partita! Gli Wizards rimontano da -20 e vincono dopo 2OT : I 31 punti di Marcus Morris, miglior realizzatore dei Celtics Guarda tutti i video La cronaca della gara: quanto pesa il libero sbagliato da Tatum Il primo tempo infatti è tutto in favore dei Celtics,...

Basket - Nba : Houston riprende a correre - Toronto allunga su Boston : WASHINGTON - Houston , 52-14, rialza la testa dopo la sconfitta di Toronto e torna il solito rullo compressore: 105-82 ai malcapitati Dallas Mavericks , 21-46, . Il successo dei Rockets coincide con ...

Nba 2018 : vincono Houston e Toronto - sconfitte per Golden State e Boston. Vince Philadelphia - mentre va ko Cleveland : Nove partite in una notte NBA che sorride particolarmente agli Houston Rockets e ai Toronto Raptors, che allungano in testa a Western ed Eastern Conference, sfruttando le sconfitte delle loro rivali, Golden State e Boston. Crolla ancora Cleveland che perde posizioni in classifica, mentre ad ovest la lotta playoff è davvero entusiasmante. Nonostante l’assenza di James Harden, tutto facile per Houston nel derby texano contro i Dallas ...

Basket - Nba : avanti Golden State e Boston - Belinelli e Philadelphia cadono a Miami : WASHINGTON - Golden State , 51-14, perde Curry nel primo quarto per un problema alla caviglia e ci pensa allora Kevin Durant, autore di 37 punti, 11 rimbalzi e 4 stoppate, a prendere per mano la ...

Nba - i risultati della notte : Boston ritrova Irving e batte Minnesota - vince OKC : Minnesota Timberwolves-Boston Celtics 109-117 IL TABELLINO Boston riaccoglie Kyrie Irving, fermato da un dolore al ginocchio sinistro nell'ultima gara contro Chicago, e i Celtics hanno bisogno del ...

Nba - Boston e Indiana volano in alto. Parker salva San Antonio : Tutto facile per I Celtics, che, nonostante l'assenza di Kyrie Irving , ai box per un ginocchio dolorante, ma con un ottimo Jaylen Brown a fare le veci, tornano a vincere asfaltando i Bulls, mai ...

Nba 2018 : LeBron James riporta Cleveland al successo. Tornano a vincere anche Boston e San Antonio : Sette le partite giocate nella notte NBA. È tornata in campo Cleveland, che ha battuto per 112-90 i Detroit Pistons ritrovando così la vittoria. Sul successo c’è ovviamente la firma di LeBron James, autore di 31 punti (con 5/7 da tre, 7 rimbalzi e 7 assist), che dopo aver deciso l’incontro nel terzo periodo (36-21) è stato in panchina per tutto il quarto quarto. A completare l’opera ci ha pensato Larry Nance Jr., partito in ...

Nba - Houston Rockets-Boston Celtics 123-120 - D'Antoni alla 15ª vittoria di fila : Il volo dei Rockets continua. C'è voluto tanto impegno per piegare 123-120 Boston, che ha confermato con una partita sontuosa di aver dimenticato i problemi pre All Star Game. Houston però si è presa ...

Nba - Houston fa 15 in fila : battuta anche Boston con 29 punti di Eric Gordon : Houston Rockets-Boston Celtics TABELLINO Rockets-Celtics è, per qualcuno, una possibile finale NBA, di sicuro invece è la rivincita di una prima sfida stagionale davvero emozionante, che a fine ...