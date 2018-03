Nba | Belinelli 15 | Philadelphia quarta ad Est Aldridge show | Spurs in volo

Nba 2018 : LeBron James ne fa 35 e trascina Cleveland contro Toronto. Vince San Antonio - bene Philadelphia e Marco Belinelli : In NBA era la notte del big match in vetta alla Eastern Conference tra Cleveland e Toronto. Uno scontro al quale i Cavaliers si presentavano senza cinque giocatori, oltre a coach Tyronn Lue, che due partite fa ha annunciato la sua assenza a tempo indeterminato. C’era però LeBron James, che si è fatto sentire: 35 punti, 17 assist e 0 palle perse per guidare i compagni alla vittoria per 132-129. Il Re è stato importante nel finale, prima ...

Nba risultati : LeBron straripa e piega i Bucks - Belinelli e Philadelphia avanti tutta : LeBron James in versione più forte del pianeta consegna a Cleveland la vittoria casalinga contro Milwaukee con una tripla doppia da 40 punti. Ai Bucks non basta lo show nel finale di Giannis ...

Nba - super Belinelli si regala 21 punti - Embiid e Simmons dominano Charlotte : Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets 108-94 IL TABELLINO Da cosa si capisce che il "Process" è definitivamente concluso? Dal fatto che una serata in cui Joel Embiid segna 25 punti con 19 rimbalzi e in ...

Nba 2018 : un super LeBron James trascina Cleveland. Belinelli mette la firma nel successo di Philadelphia. San Antonio batte Golden State : Sono otto le partite della notte NBA. Per la prima volta senza Tyroon Lue in panchina, i Cleveland Cavaliers superano 124-115 i Milwaukee Bucks. Straordinario duello tra LeBron James e Giannis Antetokounmpo: LBJ è semplicemente straordinario e chiude con una pazzesca tripla doppia da 40 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, mentre il greco si “limita” ad una doppia doppia da 37 punti e 11 rimbalzi. Una vittoria importante comunque per i ...

Nba - Indiana sbanca Philadelphia e difende il terzo posto - 6 per Belinelli : Philadelphia 76ers-Indiana Pacers 98-101 IL TABELLINO Vincere sul campo dei Philadelphia 76ers non è " e soprattutto non sarà " facile per nessuno. Farlo con il proprio giocatore-faro in serata no al ...

Nba - Belinelli e Philadelphia vincono a Brooklyn senza affanni : Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 97-120 TABELLINO Per una squadra giovane, un mese e mezzo può fare tutta la differenza del mondo. A fine gennaio i Philadelphia 76ers persero malamente a Brooklyn contro i Nets in una delle tante partite in cui abbassavano il loro livello adattandosi a quello degli avversari, un difetto ...

La nuova vita di Belinelli : "Rinato a Philadelphia e la Nba ora mi rispetta" : L'azzurro alla nona squadra: 'Mi cercavano in tanti, vuol dire che qualcosa ho fatto. Playoff, pronti a sfidare anche James' Al tour nordamericano di Marco Belinelli, con nove destinazioni in poco più ...

Basket - Nba : avanti Golden State e Boston - Belinelli e Philadelphia cadono a Miami : WASHINGTON - Golden State , 51-14, perde Curry nel primo quarto per un problema alla caviglia e ci pensa allora Kevin Durant, autore di 37 punti, 11 rimbalzi e 4 stoppate, a prendere per mano la ...

Nba - Whiteside le suona a Embiid : Miami batte Philadelphia - 14 punti per Belinelli : Miami Heat-Philadelphia 76ers 108-99 IL TABELLINO Miami vince l'ultima sfida contro Philadelphia, pareggia il conto in stagione negli scontri diretti , 409-407 il conto totale dei punti in favore ...

Basket - Nba Houston inarrestabile - Golden State in scia. Ok Belinelli e Philadelphia : WASHINGTON - E sono 16. Prosegue il cammino inarrestabile di Houston in vetta alla classifica della Western Conference. I Rockets , 50-13, , pur non giocando la loro miglior partita stagionale, ...

Nba - Phildelphia condanna Charlotte : 11 punti di Belinelli e successo Sixers : Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers 114-128 IL TABELLINO I Sixers ci hanno preso davvero gusto. Dopo anni costellati da sconfitte, riuscire a risalire la china e a conquistare stabilmente il sesto ...

Nba 2018 : Houston fa 16 di fila - ma Golden State tiene il passo. Belinelli e Philadelphia ok - Portland e New Orleans continuano a vincere : Otto partite nella notte NBA. Continua il duello a distanza nella Western Conference tra Houston e Golden State. I Rockets sono arrivati alla loro sedicesima vittoria consecutiva, superando in trasferta anche gli Oklahoma City Thunder per 122-112. Ottima prova di Chris Paul, autore di 25 punti, e di James Harden, che mette a referto una doppia doppia da 23 punti e 11 rimbalzi. Ad OKC non bastano i 32 punti di Russell Westbrook e i 23 di Carmelo ...

Nba - intervista esclusiva a Marco Belinelli : 'Ai playoff non abbiamo paura di nessuno' : La sconfitta con i Milwaukee Bucks non ha fatto perdere l'ottimismo a Marco Belinelli, che si è concesso ai microfoni di Sky Sport 24 parlando della sua situazione a Philadelphia, dei giorni frenetici della sua firma con i Sixers, dei suoi compagni di squadra più talentuosi e anche della Nazionale, osservata e tifata anche ...

Nba - Milwaukee-Philadelphia 118-110 - 10 punti per Belinelli : Philadelphia è bella, a tratti bellissima, ma ancora impossibile. Milwaukee ne sfrutta distrazioni e narcisismi di gioventù per riemergere dall'Inferno, sotto di 20 punti nel 1° quarto e di 19 poi nel ...