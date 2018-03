Nazionale | non assegnata la 13 di Astori

Nazionale - parla Ciro Immobile : 'Uno shock non andare ai Mondiali' : E' stata un'opportunità per riscattare le nostre prestazioni alla Coppa del Mondo 2014. ' In questo momento Immobile esprime tutto il suo dispiacere ribadendo l'unità del gruppo. In vista dell'...

Yaya Touré è sparito in Costa d’Avorio/ Il centrocampista non si è presentato nel ritiro della Nazionale : Yaya Touré è sparito in Costa d’Avorio: il centrocampista non si è presentato nel ritiro della nazionale. Il calciatore del Manchester City ha fatto perdere le sue tracce(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:10:00 GMT)

Balotelli non convocato - la rabbia di Raiola : 'La Nazionale fa schifo' : Il campione del mondo 1982 entra in tackle sul Ct dell'Italia del nuovo corso: "Non mi pare ci siano pareri postivi: ha fallito con l'Under 21 in cui ha avuto 6 giocatori della Nazionale A e dopo ...

GENTILE “DI BIAGIO HA FALLITO”/ “Ha perso con l’Under 21 - la Nazionale non la merita” : GENTILE... poco GENTILE con Di BIAGIO. Feroci critiche al Ct della Nazionale: "Tutti i tecnici Federali hanno ottenuto risultati prima del salto, con Di BIAGIO non è stato così"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 00:55:00 GMT)

RAIOLA/ "La Nazionale fa schifo : se lo spogliatoio non vuole Balotelli lo dicano. Situazione discriminatoria" : RAIOLA: “La Nazionale fa schifo senza Balotelli". Il duro attacco del procuratore dopo la mancata convocazione in azzurro del suo attaccante da parte di Gigi Di Biagio. (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 17:01:00 GMT)

