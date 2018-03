NAZIONALE | GIGI BUFFON “Assurdo discutermi dopo 25 anni in azzurro | sono il portiere

Gigi Di Biagio ct della NAZIONALE - parla Claudio Gentile : 'Ha fallito con l'Under 21 - non la merita' : "I convocati di Di Biagio? Forse non ci sono giocatori che meritano quella maglia se bisogna fare affidamento su quelli che hanno fallito la qualificazione ai Mondiali, e questo non è positivo". Così ...

Mino Raiola : 'Mario Balotelli? La NAZIONALE fa schifo'. E poi su Gigio Donnarumma... : Mino Raiola usa parole durissime per parlare della Nazionale , di Mario Balotelli e del futuro di Gigio Donnarumma . L'obiettivo del procuratore più chiacchierato del momento non è tanto il nuovo ct ...

GIGI BUFFON A TIKI TAKA/ Tra il ritorno in NAZIONALE e l'addio alla Juventus : Il capitano della Juventus GIGI BUFFON, questa sera ospite a TIKI TAKA, ha accettato la proposta del ct GIGI Di Biagi di difendere la porta della Nazionale per le prossime gare.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 17:42:00 GMT)

NAZIONALE - BUFFON/ Italia - Di Biagio : "Non solo Gigi : bisogna avere il coraggio di puntare sui ragazzi" : NAZIONALE, BUFFON: Gigi Di Biagio: il capitano sarà convocato a marzo insieme a Giorgio Chiellini, mentre non ci saranno Andrea Barzagli e il calciatore della Roma Daniele De Rossi.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 15:11:00 GMT)

Calcio - Gigi Di Biagio : “Buffon torna in NAZIONALE! Chiellini ci sarà - Barzagli lascia. Balotelli? Non chiudo la porta” : C’è fermento in seno alla Nazionale di Calcio in attesa che venga nominato il nuovo CT. Gigi Di Biagio ricoprirà il ruolo ad interim durante le amichevoli di marzo contro Argentina e Inghilterra. L’ex centrocampista non si è nascosto e alla Gazzetta dello Sport ha rilasciato importanti dichiarazioni sull’Italia che scenderà in campo tra un mese. Il capitolo senatori è quello più interessante perché si parla chiaramente di un ...

Gigi Di Biagio è il nuovo ct della NAZIONALE (ad interim) : Gigi Di Biagio commissario tecnico della Nazionale di calcio pro tempore. E' arrivata l'ufficialità, dopo l'incontro in Federcalcio tra

